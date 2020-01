Ενα επικοινωνιακό πυροτέχνημα παρά μία ουσιαστική πρόταση λύσης για το Μεσανατολικό εκτιμάται σε μία πρώτη ανάγνωση πως είναι το πολυαναμενόμενο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση του διαμάχης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ήταν φειδωλός στα λόγια του για το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Μέση Ανατολή: το αποκάλεσε «συμφωνία του αιώνα», ένα «τεράστιο βήμα προς την ειρήνη» και μια «ρεαλιστική win-win λύση για τις δύο μεριές».

Με απούσα την παλαιστινιακή πλευρά και έχοντας τις ευχές του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ, το σχέδιο του Τραμπ περισσότερο δυσκολεύει παρά διευκολύνει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Η πρώτη αντίφαση του Τραμπ έγινε αντιληπτή νωρίς κατά τη θριαμβευτική παρουσίαση του σχεδίου, με τον περιχαρή Νετανιάχου στο πλευρό του.

Στο 80 σελίδων σχέδιο, προβλέπεται η δημιουργία ενός αποστρατικοποιημένου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ είπε ξεκάθαρα ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει η αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ – υπερηφανεύτηκε μάλιστα ότι «no big deal, το έχουμε ήδη κάνει αυτό»!

Παράλληλα, ο Τραμπ και η ισραηλινή πλευρά συμφώνησαν σε έναν χάρτη με τα εδάφη των δύο κρατών.

Με βάση τον χάρτη αυτό, η Παλαιστίνη θα μπορούσε να «υπερδιπλασιάσει» τα εδάφη της, εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο γίνει πραγματικά αποδεχτό από την ισραηλινή πλευρά.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

Αναγνωρίζεται μόνο ένα κράτος, εκείνο του Ισραήλ και υπό πολλές προϋποθέσεις αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.

Από την άλλη, αποκαλυπτική για τις βλέψεις του Ισραήλ ήταν η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι σκοπεύει να φέρει προς έγκριση στην επόμενη σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου, πιθανώς την Κυριακή, πρόταση για εφαρμογή ισραηλινής δικαιοδοσίας στην κοιλάδα του Ιορδάνη, τη Νεκρά Θάλασσα και τους εποικισμούς στην Δυτική Όχθη.

Στο σχέδιο Τραμπ, προβλέπεται ακόμη ενίσχυση ύψους 50 δισ. δολαρίων για την οικονομική αναγέννηση της Παλαιστίνης, δημιουργία «γενναιόδωρου ταμείου αποζημιώσεων» και 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας, καθώς και ο τριπλασιασμός του ΑΕΠ της χώρας.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ πρόσθεσαν πως το Ισραήλ επίσης θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την πρόσβαση των μουσουλμάνων στο τέμενος αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ και θα σεβαστεί τον ρόλο της Ιορδανίας στους Αγίους Τόπους

Τέλος, θα συσταθεί διμερής επιτροπή ΗΠΑ και Ισραήλ για να επιτευχθεί «άμεσα» η αναγνώριση του νέου κράτους.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι με βάση το σχέδιο ειρήνευσης του Τραμπ, οι ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το σκεπτικό των ΗΠΑ για την παραπάνω παραχώρηση είναι ότι δεν επιθυμούν να ξεριζωθούν από τα σπίτια τους ούτε Ισραηλινοί ούτε Παλαιστίνιοι.

Today I repeat: I just want to say thank you for everything you have done for the State of Israel. You have been the greatest friend that Israel has had in the White House, and I think tomorrow we can continue making history. 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/lQrwrlFDHi

— PM of Israel (@IsraeliPM) January 27, 2020