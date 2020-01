Από πού τελικά προέρχεται ο κοροναϊός;

Ξεπήδησε από μία αγορά θαλασσινών όπως ανέφεραν στην αρχή τα κινέζικα μέσα. Προέρχεται από νυχτερίδες, τις οποίες συνηθίζουν να τρώνε μέσα σε σούπες οι Κινέζοι ή τελικά φταίνε τα δηλητηριώδη φίδια;

Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες μέρες ακούγονται πολλά, αλλά τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Μάλιστα τα τελευταία 24ωρα υπήρξε μία σειρά δημοσιευμάτων που προκάλεσε σύγχυση.

Κινέζοι επιστήμονες επέμεναν πως ο νέος κοροναϊός προέρχεται από δηλητηριώδη φίδια που καταναλώθηκαν από ανθρώπους.

Λίγη ώρα μετά έγινε γνωστό πως εργαστηριακά αποτελέσματα εξετάσεων σε νοσοκομείο στην Κίνα έδειξαν πως η κατανάλωση νυχτερίδων οδήγησε σε αυτό το χάος.

Ωστόσο φαίνεται πως ούτε αυτή η θεωρία ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα να γυρίσουμε πάλι στο πρώτο πλάνο, σύμφωνα πάντα με μελέτη, που δημοσιεύθηκε χθες στην επιθεώρηση Journal of Medical Virology.

Ποιο λοιπόν από τα παραπάνω ισχύει; Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να πει ακόμη με σιγουριά, αλλά αυτό που είναι δεδομένο είναι πως έχει ξεκινήσει μία άτυπη κόντρα για την προέλευση του κοροναϊού, καθώς οι αμφισβητήσεις και οι αντιδράσεις σε κάθε νέα μελέτη που δημοσιεύεται δίνουν και παίρνουν.

Αρχικά μελέτη ανέφερε πως κοροναϊός μεταπήδησε στον άνθρωπο από δύο είδη φιδιών, την κινεζική κόμπρα και το επίσης δηλητηριώδες Bungarus multicinctus γνωστό και ως κινεζικό krait, που πωλούνται στην υπαίθρια αγορά του Βουχάν της Κίνας.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal of Medical Virology, ομάδα ερευνητών αναδόμησε τη φυσική δομή του κορωναϊού χρησιμοποιώντας δημοσιευθέντα στοιχεία.

Ανακάλυψαν ότι διέθετε μια μυστηριώδη πρωτεΐνη σχήματος ακίδας, που χρησιμοποιεί συνήθως ένας ιός για να αναγνωρίσει και να αγκιστρωθεί στη μεμβράνη ενός κυττάρου, αλλά αυτή η διάταξη στο νέο ιό δεν έχει εντοπιστεί ποτέ στο παρελθόν.

Παλαιότερες μελέτες είχαν ανακαλύψει ότι οι ιοί του Βουχάν και του SARS είχαν έναν κοινό πρόγονο, τα ίχνη του οποίου εντοπίστηκαν σ’ έναν β-κοροναϊό, που είχε βρεθεί σε νυχτερίδες. Ωστόσο ο ιός εκείνος δεν μπορούσε να μεταδοθεί σε ανθρώπους χωρίς κάποιον ενδιάμεσο φορέα.

Η άγνωστη πρωτεΐνη περιείχε ένα σημαντικό στοιχείο, επειδή μπορεί να συνιστά το αποτέλεσμα ενός γενετικού ανασυνδυασμού που έλαβε χώρα μεταξύ διαφορετικών ειδών, λέει η ομάδα των ερευνητών.

Οι τελευταίοι συνέκριναν τη μοναδική γενετική κωδικοποίηση του ιού με εκείνες διαφόρων ζώων και ανακάλυψαν ότι η κοντινότερη ταύτιση ήταν με δύο είδη φιδιών, την κινεζική κόμπρα και το κινεζικό κράιτ, που απαντώνται στην Κίνα από την κεντρική επαρχία Χουμπέι μέχρι το Χονγκ Κονγκ.

«Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι τα φίδια είναι η πιθανότερη πηγή προέλευσης», ανέφεραν στη μελέτη τους.

Το επικρατέστερο σενάριο πάντως είναι πως ο κοροναϊός μεταδόθηκε από νυχτερίδες.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψαν οι επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ιολογίας του Γουχάν, το οποίο και βρίσκεται στο κέντρο της επιδημίας που χτυπά την Κίνα.

Οι επιστήμονες εκεί λοιπόν αφενός επιβεβαίωσαν όσα ήδη γνωρίζαμε.

Ότι δηλαδή ο ταχέως μεταδιδόμενος ιός ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον ιό του Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) του 2003, ο οποίος οδήγησε στον θάνατο σχεδόν 800 άτομα και του Αναπνευστικού Συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS)

