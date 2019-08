Σφοδρά πυρά δέχεται τις τελευταίες ώρες ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας που τον απεικονίζει, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον γάλλο πρόεδρο, Μανουέλ Μακρόν, να έχει το πόδι πάνω στο τραπέζι.

Βρετανοί βουλευτές και δημοσιογράφοι έσπευσαν στα κοινωνικά δίκτυα για να σχολιάσουν την εικόνα του Τζόνσον που έκανε τον γύρο του κόσμου, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι ντρόπιασε -για μια ακόμα φορά- τη χώρα.

«Η διεθνής μας φήμη ως μια χώρα με τρόπους ανατρέπεται λίγο-λίγο από αυτόν τον κλόουν», έγραψε βουλευτής των Εργατικών, στο Twitter, ενώ δημοσιογράφος της Sun παρατήρησε ότι ο τρόπος που κάθεται ο Τζόνσον με τα πόδια ανοιχτά (manspreading) θα βγάλει κερδισμένο τον Μακρόν.

​«Το σαγόνι μου έπεσε οριακά χαμηλότερα από τους τρόπους του», έγραψε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Σίλα Φόγκαρτιμ.

Από την πλευρά του, ο Άλεστερ Κάμπελ, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Τόνι Μπλερ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA: «Είναι ντροπιαστικό ότι ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κάνει τόσο πολύ για να πάει να δει τη Γερμανίδα καγκελάριο και τον Γάλλο πρόεδρο και μετά βάζει το πόδι του στο τραπέζι του προέδρου. Μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, αλλά απλώς δείχνει μια πλήρη αλαζονεία και ασέβεια».

Ωστόσο, αυτή τη φορά ίσως να έχουν όλοι οι άλλοι άδικο και ο Μπόρις Τζόνσον δίκιο…

Όπως αποδεικνύεται ο Μπόρις Τζόνσον έχει πέσει θύμα βιαστικής εξαγωγής μεροληπτικών συμπερασμάτων.

Αυτό γιατί, όπως φαίνεται στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα δημοσιογράφος του Sky News από τη συζήτηση μεταξύ Μακρόν και Τζόνσον πριν το φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μακρόν φαίνεται πως είπε χιουμοριστικά ότι το μικρό τραπέζι του καφέ θα μπορούσε να συμπληρώνει την καρέκλα που καθόταν ο Τζόνσον για την τοποθέτηση των ποδιών και ο Βρετανός πρωθυπουργός, αστειευόμενος, πήγε να το δοκιμάσει.

Τα λίγα δευτερόλεπτα αυτά ήταν αρκετά για τα «κλικ», τα οποία ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο.

