Παγκόσμιο σοκ: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Ίκερ Κασίγιας | in.gr

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο διεκομίσθη το πρωί της Τετάρτης (1/5) ο Ίκερ Κασίγιας, ο οποίος υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο Ισπανός τερματοφύλακας της Πόρτο κατέρρευσε στην διάρκεια της προπόνησης των «δράκων» και διεκομίσθη άμμεσα σε νοσοκομείο της πόλης.

Ο Κασίγιας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία την ώρα που εκτελούσε ασκήσεις και από το ιατρικό τιμ της Πόρτο δόθηκε αμέσως η εντολή για να πάει σε νοσοκομείο ο πολύπειρος γκολκίπερ.

Ο πρώην πορτιέρε της Ρεάλ Μαδρίτης υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πως υπέστη έμφραγμα και παραμένει κλινήρης. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης η κατάστασή του δεν προκαλεί ανησυχία αλλά είναι σίγουρος πως θα περάσει το βράδυ στο νοσοκομείο.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο 37χρονος τερματοφύλακας δεν πρόκειται ν’ αγωνιστεί στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής περιόδου και θα υποβληθεί τις επόμενες μέρες σε λεπτομερείς εξετάσεις.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή την στιγμή ο Κασίγιας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, όπως μεταδίδουν πορτογαλικά και ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ίκερ Κασίγιας Φερνάντεθ (Iker Casillas Fernández, 20 Μαΐου 1981) είναι τερματοφύλακας της ΦΚ Πόρτο. Ως αρχηγός της εθνικής ομάδας, οδήγησε τη νεανική ομάδα της Ισπανίας στη κατάκτηση του πρώτου Πρωταθλήματος Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου της ΟΥΕΦΑ. Το 2010, οδήγησε την εθνική Ισπανίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και κέρδισε τη Χρυσή Υδρόγειο ως καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης.

Ο Κασίγιας αναγνωρίστηκε ως ένας από τους καλύτερους τερματοφυλάκες της Ευρώπης, χάρη στα πολλά βραβεία που έλαβε. Ήταν υποψήφιος δύο φορές για τον τίτλο «Ευρωπαίος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς», ενώ ήρθε 4ος το 2008 και έγινε πάλι ο πρώτος τερματοφύλακας το 2009.

Στα τέλη του 2009 ψηφίστηκε για τον τίτλο «Ομάδα της Χρονιάς της ΟΥΕΦΑ» για τρίτη φορά. Από τον Ιούλιο του 2010, ο Κασίγιας είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που κατέκτησε όλους τους μεγάλους ομαδικούς και εθνικούς τίτλους. Το 2010, τιμήθηκε με το Βραβείο Πρίγκιπας της Αστούριας. Στις 19 Οκτωβρίου 2010, ο Κασίγιας έγινε ο πιο προσαρμοσμένος τερματοφύλακας στην ιστορία του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Κασίγιας Θεωρείται δικαίως,ως ένας από τους σπουδαιότερους τερματοφύλακες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

