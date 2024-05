Τι είναι το εξατομικευμένο εμβόλιο για τον καρκίνο – Ξεκίνησε η χορήγησή του

Εξατομικευμένα εμβόλια για τον καρκίνο του δέρματος, του εντέρου και του πνεύμονα αναμένεται να λάβουν χιλιάδες ασθενείς στην Αγγλία, στο πλαίσιο του πρώτου παγκοσμίως προγράμματος του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), στο οποίο θα ταιριάζουν νοσοκομειακοί ασθενείς με κλινικές μελέτες προκειμένου να σωθούν ζωές.

Τα εμβόλια αυτά, που αποσκοπούν στη μόνιμη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου (μελάνωμα, καρκίνος του προστάτη, του εντέρου και του τραχήλου), κατασκευάζονται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή μέσα σε λίγες εβδομάδες, προκειμένου να εξαλείψουν τους όγκους και μέχρι στιγμής στις δοκιμές τους έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερα από 30 νοσοκομεία.

💉 Cancer vaccines which could cure the disease will be made available on the NHS as part of a world-first programme.

