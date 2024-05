Ροντινέι: «Είμαι ακόμα άυπνος και το απολαμβάνω»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Europa Conference League και έγραψε ιστορία με την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο.

Μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς και την πορεία θριάμβου στον Πειραιά, πολλοί παίκτες είναι άυπνοι, μεταξύ των οποίων και ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος μπακ της ομάδας έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας στα ελληνικά:

«Καλημέρα, είμαι ακόμα άυπνος και απολαμβάνω we are the champions (είμαστε πρωταθλητές)»,.

Η ανάρτησή του: