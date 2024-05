Μεντιλίμπαρ: Μόλις ο δεύτερος προπονητής με δύο σερί ευρωπαϊκούς τίτλους με διαφορετική ομάδα

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία καθώς επικράτησε με 1-0 της Φιορεντίνα στον τελικό του Europa Conference League και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο.

Αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας είναι ο Χοσέ Λοτίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος όχι μόνο οδήγησε τους ερυθρόλευκους σε μία ιστορική επιτυχία αλλά, σημείωσε και μια ιδιαίτερη επίδοση την οποία έχει καταφέρει μόλις άλλος ένας προπονητής.

Ο 62χρονος Βάσκος φέτος πανηγύρισε το Conference League με τον Ολυμπιακό, ενώ την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Europa League με την Σεβίλλη και έγινε ο δεύτερος τεχνικός που φτάνει σε δυο συνεχόμενες ευρωπαϊκές κατακτήσεις με διαφορετική ομάδα.

Ο πρώτος που είχε φτάσει σε αυτή την επιτυχία ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ, που είχε οδηγήσει τη Βαλένθια στην κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA το 2004 και έναν χρόνο μετά είχε σηκώσει και το τρόπαιο του Champions League, με τη Λίβερπουλ.

🤝 – José Luis Mendilibar is the 2nd manager to win a European final in consecutive seasons in charge of different clubs

▶️Mendilibar

2024 Conf.League, Olympiacos

2023 Europa League, Sevilla

▶️Rafael Benítez

2005 Ch.League, Liverpool

2004 UEFA Cup, Valencia#OLYFIO #UCLFINAL

— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 29, 2024