Τι κάνει το Άγαλμα της Ελευθερίας στη σκεπή ενός σπιτιού στην Ινδία;

Ένας άνδρας μίλησε για τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να τοποθετήσει ένα αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας στην κορυφή του σπιτιού του στην Ινδία.

Θέλετε να παρακάμψετε τις ουρές για το ιστορικό μνημείο της Νέας Υόρκης; Λοιπόν, τι θα λέγατε για ένα αεροπορικό εισιτήριο για το Punjab της Ινδίας;

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X και έχει γίνει viral, δείχνει το αντίγραφο του αγάλματος να τοποθετείται στη σκεπή ενός σπιτιού.

Σχεδιασμένο από τον γλύπτη Manjit Singh Gill, από το χωριό Ghal Kalan, το άγαλμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Indian Express, χρειάστηκε περίπου δύο μήνες για να ολοκληρωθεί.

Είναι κατασκευασμένο από fiber-glass και το ύψος του ανέρχεται στα 18 μέτρα. Σημειώνεται ότι το ύψος του πραγματικού μνημείου είναι 92 μέτρα.

Some where in Punjab the THIRD liberty statue is installed.😂 pic.twitter.com/WZqrXpK9Jb

