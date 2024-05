Δίχως άδεια, πυροσβεστήρες και εξόδους κινδύνου λειτουργούσε το νοσοκομείο στο Νέο Δελχί της Ινδίας, όπου επτά νεογέννητα μωρά έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο και οδήγησε στη σύλληψη του διευθυντή του νοσοκομείου και του εφημερεύοντος ιατρού.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αίθουσα τυχερών παιχνιδιών στην πόλη Ρατζκότ του κρατιδίου Γκουτζαράτ, σκοτώνοντας 27 ανθρώπους.

Οι πυρκαγιές ξεσπούν συχνά σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια στην Ινδία λόγω της χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Το φρικτό συμβάν του Σαββάτου που κατέκαψε το νοσοκομείο έχει τρομοκρατήσει και εξοργίσει τον κόσμο.

Ο διοικητής της αστυνομίας Shahdara Surendra Chaudhary αποκάλυψε πως η άδεια του νοσοκομείου είχε λήξει από τις 31 Μαρτίου. Επιπλέον είχε άδεια για 5 κλίνες, ενώ είχε εγκαταστήσει 10.

Τη στιγμή της πυρκαγιάς, 12 νεογέννητα μωρά βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Τα πέντε που σώθηκαν νοσηλεύονται τώρα σε άλλο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το BBC.

Συνολικά στο νοσοκομείο βρίσκονταν 12 νεογέννητα

Στους δύο συλληφθέντες —τον διευθυντή και τον εφημερεύοντα ιατρό— απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ο τελευταίος μάλιστα δεν είχε τα προσόντα για την εντατική φροντίδα των νεογνών τη στιγμή της φωτιάς, σημείωσε η Αστυνομία.

Παράνομη επιχείρηση

Δραματικές εικόνες από τη φωτιά που καταπλάκωσε το κτίριο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Atul Garg, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India ότι η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί λόγω έκρηξης σε φιάλη οξυγόνου.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αστυνομία διερευνά επίσης το ενδεχόμενο το νοσοκομείο να λειτουργεί παράνομη επιχείρηση πλήρωσης φιαλών οξυγόνου, αφού οι ντόπιοι ανέφεραν ύποπτες δραστηριότητες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι οι προσπάθειες διάσωσης επιβραδύνθηκαν λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στο κτίριο, το οποίο διαθέτει μία μόνο σκάλα και καμία έξοδο κινδύνου.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε την τραγωδία «σπαρακτική» και ανακοίνωσε την χρηματική αποζημίωση τόσο στις οικογένειες των θυμάτων, όσο και σε αυτές των τραυματιών.