Το πιο ακριβό ατύχημα στο Grand Prix του Μονακό, όπου διεξάγονται οι αγώνες της Formula 1, συνέβη εκτός πίστας και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Μόντε Κάρλο.

Τα πλάνα από το ατύχημα, που έχουν γίνει viral, δείχνουν ένα ταχύπλοο να στρίβει εκτός ελέγχου προς τα δεμένα σκάφη προτού… καβαλήσει την αποβάθρα όπου λίγα δευτερόλεπτα πριν περνούσαν άνθρωποι.

Συντρίμμια από τη σύγκρουση εκτοξεύονται την ώρα που το ταχύπλοο καταλήγει στον λιμενοβραχίονα, με τους θεατές να παρατηρούν ότι ουδείς υπήρχε στο σκάφος εκείνη τη στιγμή.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε παρ’ ό,τι η αποβάθρα ήταν γεμάτη κόσμο. «Η σωστή χρήση ενός διακόπτη διακοπής της μηχανής θα το είχε αποτρέψει αυτό! Παρακαλούμε να τους φοράτε» ανέφερε κάποιος από τους σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Could this be the most expensive crash at @Monaco this weekend?

An out of control boat narrowly misses pedestrians and hits a yacht moored in Monaco port. pic.twitter.com/YU3bBTskXv

