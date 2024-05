Το τελευταίο μεγάλο τζαμί στην Κίνα που διατηρούσε χαρακτηριστικά αραβικού στυλ έχασε τους θόλους του και οι μιναρέδες του τροποποιήθηκαν, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας κυβερνητικής εκστρατείας για τον μετασχηματισμό των μουσουλμανικών χώρων λατρείας της χώρας.

Το Μεγάλο Τζαμί του Shadian, ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά της Κίνας, δεσπόζει πάνω από τη μικρή πόλη από την οποία πήρε το όνομά του στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν.

Σύμφωνα με τον Guardian μέχρι πέρυσι, το συγκρότημα των 21.000 τετραγωνικών μέτρων διέθετε ένα μεγάλο κτήριο με πράσινο θόλο από πλακάκια, στολισμένο με μισοφέγγαρο, πλαισιωμένο από τέσσερις μικρότερους θόλους και ψηλούς μιναρέδες.

