MVP του Final 4 της Euroleague ο Σλούκας (pic)

Ο Κώστας Σλούκας οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της Euroleague και αναδείχθηκε MVP του Final 4.

Ο αρχηγός των «πράσινων» πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους έχοντας 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και καθοριστικά σουτ στην τελευταία περίοδο.

Η ανάρτηση της Euroleague:

The #F4GLORY MVP, that honor belongs to @kos_slou 🏆

It’s what he does! pic.twitter.com/tD4JR4A4rE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024