Final 4: Οπαδοί του Παναθηναϊκού με μπλουζάκια Αταμάν (pic)

Μετά από 12 χρόνια ο Παναθηναϊκός επέστρεψε σε Final Four της Euroleague και φυσικά αυτό είναι κάτι που οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Εργκίν Αταμάν.

Ενδεικτικό είναι πως κάποιοι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν στο Βερολίνο και στην «Uber Arena» για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, εμφανίστηκαν στο γήπεδο με μπλούζες με τη μορφή του Αταμάν που είχε υψωμένες γροθιές.

Panathinaikos fans know which jerseys to rock during the EuroLeague Final Four 😎 pic.twitter.com/vCChul1sYw

— BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2024