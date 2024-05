Το εξαιρετικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Λεσόρ (vids)

Με ένα πολύ καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού άρχισε ο πρώτος ημιτελικός τoυ Final Four της Euroleague, δείχνοντας τις διαθέσεις των Πράσινων.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν μπήκε με το πόδι στο… γκάζι και κατάφερε να τρέξει ένα σερί 12-0 κόντρα στους Τούρκους, που δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο προς το καλάθι έχοντας τέσσερα λάθη μαζί με 0/1 δίποντο και 0/3 τρίποντα.

Αντίθετα το «τριφύλλι» μέτρησε 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, αναγκάζοντας τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να καλέσει τάιμ άουτ 5:50 πριν το τέλος της περιόδου, κι ενώ απέμεναν περίπου 50″ για το καθιερωμένο τηλεοπτικό τάιμ άουτ!

Ο Ματίας Λεσόρ μετά από πικ εν ρολ που «έστησε» με τον Κώστα Σλούκα, κάρφωσε δυνατά στο καλάθι της Φενέρ και έστειλε… μήνυμα με το «καλησπέρα» της αναμέτρηση πως θα είναι το… αφεντικό και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Ο Ματίας Λεσόρ μετά από πικ εν ρολ που «έστησε» με τον Κώστα Σλούκα, κάρφωσε δυνατά στο καλάθι της Φενέρ και έστειλε… μήνυμα με το «καλησπέρα» της αναμέτρηση πως θα είναι το… αφεντικό και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Λεσόρ:

.@ThiasLsf has arrived at #F4GLORY with a typical Lessort FINISH 🛫 #FlightTime I @TurkishAirlines I #F4GLORY pic.twitter.com/rsMKpmI4OJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024