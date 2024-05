Τζέρεμι Ρένερ: «Δεν ήξερα ότι είχα διαλυμένο πνεύμονα»

Ο Τζέρεμι Ρένερ εμφανίστηκε την Τετάρτη 22 Μαΐου στο «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι «δοκιμάστηκε στα όριά» του τόσο σωματικά όσο και πνευματικά ως αποτέλεσμα του ατυχήματος του Ιανουαρίου 2023, ενώ παράλληλα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να κρατηθεί ζωντανός κατά τη διάρκεια των 45 λεπτών που ήταν στον πάγο.

«Έπρεπε να εκπνεύσω με όλη μου τη δύναμη ώστε να [μπορέσω] να αναρροφήσω ξανά αέρα», θυμήθηκε ο 53χρονος Ρένερ. «Δεν ήξερα ότι είχα διαλυμένο πνεύμονα και όλα αυτά τα άλλα πράγματα που συνέβαιναν. Αλλά απλά έπρεπε να αναπνεύσω. Αν δεν ανέπνεα, τότε θα είχα πεθάνει, σωστά;».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έσπασε 38 κόκαλα και όταν ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον τον ρώτησε αν υπήρχαν μέρη του σώματός του που ήταν από «τιτάνιο», ο Ρένερ απάντησε θετικά.

«Αυτό είναι μέταλλο», είπε, δείχνοντας την αριστερή του κνήμη. «Το μισό μου πρόσωπο είναι μεταλλικό. Όλη η δεξιά πλευρά της πλάτης μου είναι μεταλλική».

Ο αστέρας των Avengers δήλωσε ότι καθάριζε το χιόνι και ρυμουλκούσε ένα φορτηγό με το εκχιονιστικό μηχάνημα πριν αυτό του ξεφύγει από τα χέρια. Στη συνέχεια, το μηχάνημα άρχισε να κατευθύνεται προς τον ανιψιό του, οπότε προσπάθησε να πηδήξει πίσω σε αυτό, γεγονός που οδήγησε στους τραυματισμούς του.

Jeremy Renner Reflects on Near-Fatal Snowplow Accident: ‘If I Didn’t Breathe Then I Would Have Been Gone’ https://t.co/mXL9dcbbPv

— People (@people) May 23, 2024