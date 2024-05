Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 50 ακόμη τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε μέρος της σκηνής σε προεκλογική εκδήλωση για τον υποψήφιο για την προεδρία του Μεξικού Χόρχε Άλβαρεζ Μαϊνέζ.

Ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, δήλωσε ότι αιτία στάθηκε μια ριπή ανέμου. Το δυστύχημα έγινε στην πόλη Σαν Πέδρο Γκάρζα Γκαρσία στη βόρεια πολιτεία Νουέβο Λεόν.

«Είμαι καλά και σε επικοινωνία με τις κρατικές αρχές για να παρακολουθήσουμε τι συνέβη. Το μόνο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να φροντίσω τα θύματα», δήλωσε ο Μαϊνέζ, προσθέτοντας ότι ανέστειλε τις προεκλογικές του δραστηριότητες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον υποψήφιο Μαϊνέζ να κουνάει τα χέρια του καθώς το πλήθος φώναζε το όνομά του, προτού κοιτάξει ψηλά για να δει μια γιγαντοοθόνη και μια μεταλλική κατασκευή να πέφτουν προς το μέρος του.

