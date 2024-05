Φενερμπαχτσέ: «Ο Αταμάν έβρισε πρώτος τους οπαδούς μας» (vid)

Σε όσα συνέβησαν χθες το βράδυ έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο, ενόψει της συμμετοχής του Τριφυλλιού στο Final 4 της Euroleague, αναφέρθηκε ο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ, Σερτάτς Κομσούογλου.

«Φαίνεται ξεκάθαρα από τα βίντεο ότι οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε δεν έβριζαν και εκείνος που βρίζει φαίνεται ξεκάθαρα (σ.σ. εννοεί τον Εργκίν Αταμάν). Δυστυχώς, οι ύβρεις του συγκεκριμένου ατόμου ακούγονται δυνατά… Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα γι’ αυτό».

Στο συμβάν αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, Αλί Κοτς, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που παρουσιάστηκε από τα Μέσα στην Τουρκία το συμβάν με τον Εργκίν Αταμάν και τους οπαδούς του συλλόγου της γειτονικής χώρας.

«Όταν κοιτάμε τις αντιδράσεις στη χώρα μας, δυσκολεύομαι να καταλάβω εάν εμείς είμαστε η τουρκική ομάδα και όχι από κάπου αλλού», ανέφερε ο Αλί Κοτς, με τους παράγοντες της Φενερμπαχτσέ να ανοίγουν κόντρα με τον Εργκίν Αταμάν.

Υπενθυμίζουμε ότι αύριο το βράδυ η Φενερμπαχτσέ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του Final 4 της Euroleague, με έπαθλο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team😳 pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca

— BasketNews (@BasketNews_com) May 22, 2024