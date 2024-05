Τα έδειξε όλα μπροστά στην εικονική πύλη Νέας Υόρκης – Δουβλίνου και έβγαλε 30.000 δολάρια σε δύο μέρες

Η viral πύλη, που συνέδεε Νέα Υόρκη με Δουβλίνο, προσέφερε μια συνεχή ζωντανή ροή που προβαλλόταν σε μια κυκλική οθόνη και στις δύο πόλεις, γεγονός που «εκμεταλλεύτηκαν» αρκετοί για να κάνουν «πλάκα».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μοντέλου του OnlyFans από τη Νέα Υόρκη, που σήκωσε την μπλούζα και έδειξε το στήθος της.

🔥🚨DEVELOPING: The portal located in New York that’s connected to Dublin has been shut down due to a woman in New York flashing the people from Dublin. pic.twitter.com/wJLt5xqNrF

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 14, 2024