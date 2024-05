Στην Εθνική Ασφαλιστική φροντίζουμε τις ανάγκες και το γενικότερο wellbeing των ανθρώπων

Η προαγωγή της καλής υγείας και η πρόληψη σοβαρών ασθενειών, όπως επίσης και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους, είναι καθοριστικής σημασίας ιδιαίτερα στις μέρες μας. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες υπογραμμίζουν εκ νέου την ανάγκη αυτή, επισημαίνοντας ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τα αυξημένα επίπεδα στρες, οι κακές διατροφικές συνήθειες, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική ρύπανση σε συνδυασμό με τα κενά στα εθνικά συστήματα Υγείας, έχουν οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων υγείας ακόμα και σε νεαρότερες ηλικιακές ομάδες.

Στην Εθνική Ασφαλιστική σκοπός μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα: εστιάζουμε στην πρόληψη, προσφέροντάς τους εύκολες λύσεις για ό,τι είναι πιο σημαντικό για εκείνους – την υγεία τους! Ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες ετήσιες εξετάσεις μας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πιο υγιές αύριο. Το πρόγραμμα Full Health, προσφέροντας μια σειρά από πρωτοποριακές εξετάσεις και υπηρεσίες σε υπερσύγχρονες υποδομές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» πρόληψης για να θωρακίσει την ευημερία και την οικογενειακή μας γαλήνη.

Σκοπός μας μια καλύτερη ζωή

Σχεδιάζοντας ευέλικτα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων μας, φροντίζουμε διαρκώς για την καλύτερη δυνατή προσωποποιημένη ασφαλιστική τους κάλυψη, με στόχο τη σιγουριά και την ψυχική τους ηρεμία. Πρωταρχική μας αξία άλλωστε, είναι να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και όχι απλώς προϊόντα, ικανοποιώντας κάθε ανάγκη στο παρόν, αλλά και κάθε όνειρο για το μέλλον.

Πρόσφατα μάλιστα, το καινοτόμο πρόγραμμα Full Health Emergency Care που δημιουργήσαμε με αφορμή την ανάγκη της αγοράς για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών στα ιδιωτικά νοσοκομεία, διακρίθηκε ως Προϊόν της Χρονιάς 2024. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο προϊόν ετήσιας ανανέωσης χωρίς ηλικία λήξης, με ευελιξία ως προς το κεφάλαιο κάλυψης και πλήρη προστασία σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (ασθένειας ή ατυχήματος), το οποίο καλύπτει αμοιβές γιατρών, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, αναλώσιμα, φάρμακα και ιατρικές πράξεις.

Χρόνια νοσήματα και ολοκληρωμένη φροντίδα

Η εμφάνιση σοβαρών χρόνιων νοσημάτων σε νεαρότερες ηλικίες, όπως υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, οδηγεί σε τεράστιες κρατικές δαπάνες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, όπως π.χ. ο διαβήτης, ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά, τα αυτοάνοσα νοσήματα, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια κ.ά., σε συνάρτηση με την ανάγκη για στενή παρακολούθηση των ασθενών αυτών εφ΄ όρου ζωής και τον διαρκή εκσυγχρονισμό των ιατρικών υποδομών, κάνουν τη συνολική κρατική εξίσωση δύσκολη.

Με τις ανάγκες των ασφαλισμένων μας με χρόνια σοβαρά νοσήματα σε πρώτο πλάνο, στην Εθνική Ασφαλιστική δημιουργήσαμε λύσεις που προσφέρουν μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες και παροχές και στοχεύουν στην απλοποίηση της καθημερινότητας, αλλά και στη βελτίωση της γενικότερης ποιότητας της ζωής τους. Μέσα από το πρόγραμμα Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών Full καλύπτονται έντεκα περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών και σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως π.χ. κακοήθη νεοπλασία, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεταμόσχευση οργάνων, σκλήρυνση κατά πλάκας, τύφλωση, παράλυση και απώλεια άκρων, σοβαρά εγκαύματα Γ΄ βαθμού. Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών Υγείας, φροντίζουμε για την άμεση και εύκολη πρόσβαση των ασφαλισμένων μας στις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες, καλύπτοντας ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις, εξειδικευμένες θεραπείες κ.ά.

Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τους ασφαλισμένους μας, μέσω της κάλυψης Προστασίας Πληρωμών, κατά την οποία καλύπτονται οι ανάγκες για εξόφληση και διατήρηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους σε περίπτωση που εξαιτίας μόνιμης ολικής ανικανότητας ή ατυχήματος οι ίδιοι αδυνατούν να εργαστούν και κατά συνέπεια να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Δικαίωμα στη Λήθη

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, η θέσπιση του «Δικαιώματος στη Λήθη» (Right to be forgotten – RTBF) που αφορά – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – την πρόσβαση στους ανθρώπους που νόσησαν κάποια στιγμή με καρκίνο, σε τραπεζικά δανειακά προϊόντα και προϊόντα ασφάλισης ζωής. Πρόκειται για μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς για τους «μαχητές» της ζωής, ώστε να μην υπάρχουν πλέον διακρίσεις εις βάρος τους.

Η Εθνική Ασφαλιστική, σε στενή συνεργασία με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), για τη θεμελίωση του Δικαιώματος στη Λήθη των επιζώντων από καρκίνο. Υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 συμπολίτες μας που έχουν δώσει μάχη με τον καρκίνο, θα μπορούν πλέον, απελευθερωμένοι από τα «δεσμά» του σχετικού ιατρικού τους ιστορικού, να προχωρούν σε αποφάσεις που σχετίζονται με δάνεια και ασφαλίσεις ζωής. Η νέα πρωτοβουλία αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την ισότητα για πρώην καρκινοπαθείς, οι οποίοι εφόσον δεν έχουν παρουσιάσει κάποια υποτροπή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα μπορούν να δανειοδοτηθούν και να αποκτήσουν ασφάλιση ζωής που συνδέεται με κάθε είδους δάνειο, διασφαλίζοντας έτσι την προσωπική και την οικογενειακή τους γαλήνη.

Με γνώμονα τις ανάγκες και το γενικότερο wellbeing των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, στην Εθνική Ασφαλιστική αποδεχόμαστε τις νέες προκλήσεις και στοχεύουμε στην εξέλιξή μας σε κάθε επίπεδο. Έτσι, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε νέες λύσεις, διαμορφώνοντας έμπρακτα ένα μέλλον καλύτερο και πιο ασφαλές για όλους!