Τυχερό μέσα στην ατυχία του ήταν ένα 9χρονο αγόρι στο Τέξας στις ΗΠΑ αφού σφαίρες από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στον δρόμο διαπέρασαν τον τοίχο δίπλα στο παράθυρο αλλά ευτυχώς δεν τον «πέτυχαν» για λίγα εκατοστά, όπως δείχνει η κάμερα ασφαλείας.

Στα πλάνα φαίνεται το παιδί να βρίσκεται στον καναπέ και ξαφνικά να βγάζει μια κραυγή σκύβοντας να καλυφθεί καθώς οι σφαίρες περνούν ξυστά από το κεφάλι του σηκώνοντας σωρό σκόνης και καπνού.

Ο Έρολ παραμένει σκυμμένος καθώς οι σφαίρες πέφτουν βροχή πάνω από το κεφάλι του, περιμένοντας να υποχωρήσουν οι πυροβολισμοί πριν τρέξει στο διπλανό δωμάτιο που ήταν η μητέρα του, Μέρι Τζέιν Γκονζάλες.

Context/Details:

May 1, 2024, Texas.

9-Year-Old Boy Dodges Bullets in Fort Worth Drive-By Shooting.

Surveillance footage showed bullets piercing his living room as he quickly dove for cover. The attack left six others wounded, including a toddler.

