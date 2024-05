Ο Μπλίνκεν ρόκαρε με την κιθάρα του σε μπαρ του Κιέβου – Το τραγούδι όλο νόημα

Την αγάπη του για τη μουσική και τις ικανότητες του στην ηλεκτρική κιθάρα έδειξε για ακόμη μία φορά ο κορυφαίος εκπρόσωπος της αμερικάνικης διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Κίεβο πήρε την Τρίτη μια κόκκινη κιθάρα σε ένα υπόγειο μπαρ στην ουκρανική πρωτεύουσα κι έστειλε ένα μήνυμα για την Ουκρανία – ότι οι ΗΠΑ και μεγάλο μέρος του κόσμου αγωνίζονται όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά για τον ελεύθερο κόσμο.

«Πρέπει να ξέρετε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί σας, ότι τόσο μεγάλο μέρος του κόσμου είναι μαζί σας και ότι αγωνίζονται όχι μόνο για μια ελεύθερη Ουκρανία, αλλά για τον ελεύθερο κόσμο»

Ο Μπλίνκεν, ο οποίος υποσχέθηκε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώθηκε με το συγκρότημα 19.99 στη σκηνή του Barman Dictat, ενός μπαρ στο κέντρο του Κιέβου που χτίστηκε για να λειτουργεί ως καταφύγιο σε περίπτωση πολέμου.

Η χαλάρωση μέσω της μουσικής για τον Αμερικανό ΥΠΕΞ ήρθε στο τέλος μιας μακράς ημέρας συναντήσεων που κορυφώθηκε με μια ομιλία που παρουσίασε το όραμα του για το πώς θα έμοιαζε μια ουκρανική νίκη.

Και μπορεί ο Νιλ Γιανγκ και τα τραγούδια του να μην χρησιμοποιούνται ως ένα όργανο διπλωματίας, ωστόσο ο Άντονι Μπλίνκεν θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα παίζοντας με τους 19.99 τον ροκ ύμνο «Rockin’ in the Free World», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1989 λίγο πριν από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

«Οι στρατιώτες σας, οι πολίτες σας – ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά, στο Χάρκοβο – υποφέρουν τρομερά. Αλλά πρέπει να ξέρουν, πρέπει να ξέρετε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί σας, ότι τόσο μεγάλο μέρος του κόσμου είναι μαζί σας και ότι αγωνίζονται όχι μόνο για μια ελεύθερη Ουκρανία, αλλά για τον ελεύθερο κόσμο. Και ο ελεύθερος κόσμος είναι επίσης μαζί σας», είπε ο Μπλίνκεν πριν παίξει το τραγούδι.

Ο Μπλίνκεν παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του σετ των 19.99 πριν ο τραγουδιστής τον παρουσιάσει ως «μεγάλο φίλο της Ουκρανίας». Στη συνέχεια, ενώθηκε μαζί τους στη σκηνή για να παίξουν το τραγούδι με το ρεφρέν «keep on rockin’ in the free world».

«Έπαιξε καλά»

Μάλιστα σύμφωνα με το Reuters, ο Ντμίτρι Τέμνι, frontman των 19.99, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις ικανότητες του Μπλίνκεν στην κιθάρα.

«Έπαιξε καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Την μπάντα ακολούθησε μια ομάδα Ουκρανών βετεράνων που έπαιξαν φορώντας στρατιωτικές στολές, η οποία ιδρύθηκε το 2022 για να τονώσει το ηθικό των Ουκρανών μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε δείξει την αγάπη του για τη μουσική, αλλά και τις ικανότητές του στο τραγούδι και την κιθάρα και τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας «μουσικής διπλωματίας» μέσω της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν κορυφαίους καλλιτέχνες σε χώρες όπως η Κίνα και η Σαουδική Αραβία.

Τότε είχε παρουσιάσει μια διασκευή του «Hoochie Coochie Man» του θρύλου των μπλουζ, Μάντι Γότερς