Ερυθρόλευκος οιωνός για το 4ο – Ο Ολυμπιακός το έκανε όπως το 1997 (vid)

Πιστεύει κανείς στους οιωνούς; Αν ναι, τότε απόψε σε φόντο ερυθρόλευκο μπορεί να κάνει τα πιο μεγάλα όνειρα. Γιατί; Διότι ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Euroleague που το… ξανάκανε. Προκρίθηκε με δύο «break» από σειρά playoffs. Τότε, το 1997 ήταν η Παρτιζάν και η κούπα που σηκώθηκε στη Ρώμη από την ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Τώρα ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα με τις δύο νίκες στη Βαρκελώνη και το ραντεβού στο Βερολίνο.

Τότε ήταν σειρά best of 3, τώρα best of 5. Σαφώς πιο δύσκολο το τωρινό, δεν αμφιβάλλει κανείς. Μόνο που και τότε όσοι το έζησαν, τους έμεινε αξέχαστο.

Τα νοκ άουτ της φάσης των «16» με τη Παρτιζάν να διατηρεί το πλεονέκτημα της έδρας: Στο πρώτο παιχνίδι της «Hala Pionir», ο Ολυμπιακός του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς, πέρασε με 81-71 σπάζοντας το πλεονέκτημα της έδρας των συμπατριωτών του, με κορυφαίο τον «Κροάτη» Φράνκο Νάκιτς με 27 πόντους. Πού κολλάει η κροατική καταγωγή του άσου του Ολυμπιακού που ελληνοποιήθηκε;

Τότε ακόμα ήταν νωπές οι μνήμες του σερβο-κροατικού εμφυλίου, ενώ ακόμα μαινόταν ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία. Ο Ντούντα, ο Τάρλατς και ο Τόμιτς δεν είχαν … κακή αντιμετώπιση, αλλά ο Νάκιτς ήταν το “κόκκινο πανί” για τους Σέρβους της Παρτίζαν. Πόσο δε μάλιστα, όταν μιλάμε για τον κορυφαίο του Ολυμπιακού.

Και ενώ όλοι περίμεναν ότι οι Πειραιώτες θα τελειώσουν τη σειρά στο ΣΕΦ; Ήρθε η κεραμίδα της ισοφάρισης (60-61) και η υποχρέωση την άλλη μέρα και όλας ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στο Βελιγράδι. Ο Φράνκο Νάκιτς όμως έκανε τα ματς της ζωής του κόντρα στους Σέρβους.

Ο δε Ντέιβιντ Ρίβερς έβαζε μπρος. Και να σου που ξανάγινε: 74-69. Και στους «8» να περιμένει ο Παναθηναϊκός όπου δεν πρόλαβε να δει τρίτο ματς. Τον καθάρισε στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός και τον αποτελείωσε στο ΣΕΦ για το 2-0.