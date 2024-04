Ο Γάλλος μουσικός Ζαν Μισέλ Ζαρ οδήγησε ιπτάμενο αυτοκίνητο

Ο Γάλλος συνθέτης άδραξε την ευκαιρία να κάνει δύο πτήσεις με το πρωτοποριακό όχημα στο διεθνές αεροδρόμιο Piestany στη Σλοβακία.

«Το ένα δευτερόλεπτο μιλάς με τον οδηγό και το επόμενο είσαι εκεί στον αέρα. Είναι μια εκπληκτική εμπειρία» δήλωσε ο ίδιος.

Το όχημα μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά από σπορ αυτοκίνητο σε αεροπλάνο. Πρόκειται για το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο που ολοκλήρωσε πτήση το 2021. Έχει κινητήρα BMW 1,6 λίτρων, αν και ο συνιδρυτής της KleinVision Anton Zajac δήλωσε στο Sky News: «Μόλις βελτιωθεί η τεχνολογία, θα λειτουργούμε απλώς με μπαταρίες».

Για να ζήσει κανείς αυτή την εμπειρία, θα πρέπει να έχει όχι μόνο άδεια οδήγησης και άδεια χειριστή, αλλά και ένα εξειδικευμένο πτητικό πρόγραμμα διάρκειας δύο έως τριών μηνών.

Η εταιρεία ελπίζει ότι το όχημα, που κατασκευάστηκε στη Σλοβακία, θα βγει στην αγορά σε περίπου ένα χρόνο μετά την έγκριση για πτήση το 2022.

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο αυτοκίνητο που απογειώνεται.

Στις ΗΠΑ, το μοντέλο A της Alef Aeronautics με φουτουριστική εμφάνιση έγινε το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο που έλαβε έγκριση για δοκιμαστικές πτήσεις από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας τον Ιούλιο του 2022.

Είχε ήδη σχεδόν 3.000 προπαραγγελίες – και σε αντίθεση με το AirCar της KleinVision, είναι ηλεκτρικό.

