Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ετοιμάζονται να απομακρύνουν Παλαιστίνιους πολίτες από τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, τη Ράφα, πριν από την προγραμματισμένη επίθεσή τους εκεί κατά της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Επικαλούμενη Iσραηλινούς και Aιγύπτιους αξιωματούχους, η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα ισραηλινά σχέδια προβλέπουν ότι οι πρώτες δύο με τρεις εβδομάδες της επιχείρησης θα αποτελούνται από την απομάκρυνση των αμάχων, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες.

Η εκκένωση φέρεται να περιλαμβάνει τη μετακίνηση των αμάχων στην κοντινή πόλη Χαν Γιουνίς, μεταξύ άλλων περιοχών στη Γάζα, όπου το Ισραήλ θα δημιουργήσει καταφύγια με σκηνές, τρόφιμα και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Οι αξιωματούχοι που επικαλείται το γνωστό Μέσο δήλωσαν ότι οι IDF θα μετακινήσουν σταδιακά στρατεύματα στη Ράφα και θα στοχεύσουν περιοχές όπου πιστεύουν ότι κρύβονται ηγέτες και μαχητές της Χαμάς.

Η UNRWA αναφέρει ότι υπάρχει μια «αισθητή αύρα φόβου» μεταξύ των εκτοπισμένων Παλαιστινίων που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Ράφα της νότιας Γάζας εν μέσω ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων και υποσχέσεων Ισραηλινών αξιωματούχων ότι επίκειται εισβολή.

«Οι αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα έχουν εντείνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση σε αυτή τη νοτιότερη περιοχή της Γάζας, η οποία ήδη φιλοξενεί πάνω από το μισό πληθυσμό της Γάζας», ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) στην τελευταία αξιολόγηση των συνθηκών στην εμπόλεμη περιοχή.

➡️Airstrikes on Rafah heighten concerns of a military escalation

➡️ 3 of #Gaza‘s hospitals providing maternal care while ~180 women are giving birth every day

➡️ 4 bakeries resume operations in the north – a “drop in the bucket”

Read more: https://t.co/9uQ2nxRrO1 pic.twitter.com/KjoNSArD0q

— OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) April 22, 2024