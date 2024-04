Πέθανε η ηθοποιός Meg Bennett από τα Ατίθασα Νιάτα και το General Hospital

Μετά από μάχη με τον καρκίνο, η αγαπημένη ηθοποιός Meg Bennett άφησε την τελευταία της πνοή στα 75 της χρόνια στις 11 Απριλίου.

Η βραβευμένη ηθοποιός Meg Bennett αναδείχτηκε ως ηθοποιός και συγγραφέας μέσα από τις σειρές The Young and the Restless, General Hospital, Santa Barbara και άλλες καθημερινές σειρές.

«Η Meg έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Σχεδόν μέχρι το τέλος δούλευε αφοσιωμένα με παιδιά, γράφοντας και αλληλεπιδρώντας με την οικογένειά της και τους φίλους της» σημειώνεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε για τον θάνατό της.

Γεννημένη ως Helen Margaret Bennett στις 4 Οκτωβρίου 1948 και πριν πάρει το καλλιτεχνικό όνομα Meg Bennett, κέρδισε ένα Daytime Emmy καλύτερης γραφής για το General Hospital το 1995.

Κέρδισε επίσης τρία Βραβεία Σωματείου Συγγραφέων της Αμερικής για την ίδια σειρά το 1994, το 1995 και το 1997, καθώς και δύο βραβεία για τη Santa Barbara το 1991 και το 1992.

Η πορεία προς την κορυφή

Η Meg Bennett μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και αποφοίτησε από το γυμνάσιο John Muir. Μετά την αποφοίητησή της από το Northwestern, η Meg Bennett μετακόμισε στη δεκαετία του 1970 στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει μια καριέρα στην υποκριτική.

Έπιασε δουλειά στο μόντελινγκ και ο πρώτος της μικρός ρόλος ήταν στο μιούζικαλ Godspell εκτός Μπρόντγουεϊ. «Από εκεί πήγε στο Grease στο Μπρόντγουεϊ. Έγινε πρωταθλήτρια του σόου Three on a Match και το 1974 ξεκίνησε τη μακρά και επιτυχημένη καριέρα της στο Search for Tomorrow.

Ήταν στη δεκαετία του 1980 που μετακόμισε στο Λος Άντζελες όπου έπαιξε την Julia Newman στη σειρά Ατίθασα Νιάτα και άρχισε τελικά να γράφει σενάρια για τη σειρά.

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Robert Guza Jr., τον οποίο γνώρισε ενώ έγραφαν μαζί στο General Hospital.

«Θα γιόρταζαν την 20ή επέτειο του γάμου τους φέτος» σημείωσε η οικογένειά της. Άφησε επίσης πίσω της τον αδερφό της, την αδερφή της, δύο θετές κόρες, τέσσερα εγγόνια και αρκετά ανίψια.