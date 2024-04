Η δικαίωση της Νότιγχαμ Φόρεστ και οι αμνήμονες σχολιαστές

Σφηκοφωλιά κλώτσησε η Νότιγχαμ Φόρεστ με τον τρόπο που αντέδρασε στις εις βάρος της διαιτητικές αποφάσεις στον τελευταίο αγώνα με την Εβερτον.

Το post του κλαμπ στα social media με το οποίο έδειξε την έντονη ενόχλησή του για τον μη καταλογισμό τριών πέναλτι καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τον διαιτητή στο VAR Στιούαρτ Ατγουελ ως οπαδό της Λούτον, ομάδα που δίνει επίσης μάχη επιβίωσης στην Πρέμιερ Λιγκ έχει προκαλέσει σεισμό στην Αγγλία.

Three extremely poor decisions – three penalties not given – which we simply cannot accept.

We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.

NFFC will now consider its options.

— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024