Η Ουκρανία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ του πολύ αναγκαίου νομοσχεδίου βοήθειας ύψους σχεδόν 61 δισ. δολαρίων, καθώς θεωρεί ότι θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας απέναντι στη Μόσχα και θα έχει αποτέλεσμα και στο μέτωπο.

Ωστόσο, ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, Ντμίτρι Πολιάνσκι, έγραψε πως το πακέτο δεν θα προσφέρει κανένα όφελος αλλά αντίθετα ότι «δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί θα πάνε στην κρεατομηχανή».

Σε ανάτρησή του στο Χ, ο Πολιάνσκι κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν νοιάζεται για τους δικούς του ανθρώπους και εκτίμησε ότι τα χρήματα από το πακέτο βοήθειας θα καταχραστούν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες στρατιώτες.

Αποκάλεσε μάλιστα την Ουκρανία, «ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία» και προέβλεψε ότι αναπόφευκτο «τέλος του καθεστώτος του Κιέβου ανεξάρτητα από αυτό το νέο πακέτο και όλες τις μάταιες προσπάθειες των υποστηρικτών του στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να το κρατήσουν ζωντανό».

«Αυτό συμβαίνει όταν ένας αρχηγός κράτους δεν νοιάζεται για τους δικούς του ανθρώπους και ξεπουλάει τη χώρα του. Δεν υπάρχει τίποτα για να γιορτάσουμε εδώ. Η Ιδιωτική Στρατιωτική Εταιρεία, Ουκρανία, γνωστή και ως Anti-Russia, θα λειτουργήσει λίγο περισσότερο, θα τσεπωθούν περισσότερα χρήματα, θα κλαπούν περισσότερα όπλα και δεκάδες χιλιάδες. Ουκρανοί θα πάνε στην κρεατομηχανή. Αλλά το άδοξο τέλος του καθεστώτος του Κιέβου είναι αναπόφευκτο ανεξάρτητα από αυτό το νέο πακέτο και όλες τις μάταιες προσπάθειες των υποστηρικτών του στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να το κρατήσουν ζωντανό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το Σάββατο, η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της προώθησης του πολυαναμενόμενου πακέτου βοήθειας ύψους σχεδόν 61 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία στη Γερουσία, όπου αναμένεται να εγκριθεί και ακολούθως να υπογραφεί από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στο BBC, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, είχε καλέσει το Κογκρέσο να περάσει το νομοσχέδιο, καθώς η καθυστέρηση έχει δραματικές συνέπειες στο πεδίο των μαχών, ενώ προειδοποίησε πως μια ρωσική νίκη στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα χθες, όχι αύριο, όχι σήμερα», δήλωσε ο Σμίχαλ μιλώντας στο BBC στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη. «Αν δεν προστατεύσουμε… η Ουκρανία θα πέσει», προσέθεσε.

«Έτσι το παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας θα καταστραφεί… και όλος ο κόσμος θα πρέπει να βρει… ένα νέο σύστημα ασφάλειας. Ή, θα υπάρξουν πολλές συγκρούσεις, πολλά τέτοια είδη πολέμων και στο τέλος της ημέρας, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο», προειδοποίησε.

Ο Ντένις Σμίχαλ έγραψε στο Facebook πως περίπου 50 δισ. δολάρια του πακέτου θα δαπανηθούν για την άμυνα της Ουκρανίας. Αυτό σημαίνει περισσότερα όπλα για την Ουκρανία, περιλαμβανομένων περισσότερων αντιαεροπορικών και μεγαλύτερου βεληνεκούς βλημάτων.

Άλλα 7,8 δισ. δολάρια προορίζονται για την υποστήριξη του προϋπολογισμού της Ουκρανίας. Επίσης, ένα 1,57 δισ. δολάρια σχεδιάζεται ως οικονομική βοήθεια και 400 εκατ. δολάρια για την προστασία των συνόρων και την αποναρκοθέτηση, σύμφωνα με τον Σμίχαλ.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αποκατάσταση σημαντικών υποδομών, είπε. Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας αποτελούν συχνά στόχο ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα έγραψε στο X σχετικά με την απόφαση των ΗΠΑ πως ήταν: «Μια κακή μέρα για τον Πούτιν. Μια κακή μέρα για όποιον τόλμησε να πιστέψει πως η Αμερική θα μπορούσε να διστάζει όταν πρόκειται να προστατεύσει κάτι και εκείνους που υπερασπίζεται».

