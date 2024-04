Η διέλευση και η αναμονή σε ένα αεροδρόμιο πολλές φορές μπορεί να θεωρείται ως το πιο αγχωτικό και κουραστικό σκέλος ενός αεροπορικού ταξιδιού, ωστόσο -σύμφωνα με το περιοδικό Food & Wine- οι φίλοι του καλού φαγητού έχουν άλλη άποψη…

Η ομάδα ειδικών Global Tastemakers 2024 του περιοδικού ψήφισε τα 10+1 αγαπημένα της αεροδρόμια για φαγητό και ποτό σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας νικητή το Changi της Σιγκαπούρης.

1. Jewel Changi (Σιγκαπούρη)

Στο αεροδρόμιο που πολλές φορές έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο στον κόσμο, κυριαρχεί το εμπορικό κέντρο Jewel που είναι κορυφαίος προορισμός ψυχαγωγίας, αγορών και φαγητού. Με περισσότερες από 100 επιλογές φαγητού, είναι βέβαιο ότι θα βρείτε κάτι που θα ενθουσιάσει τους γευστικούς σας κάλυκες.

Για κάτι ζεστό και φιλόξενο, μπορείτε να κατευθυνθείτε για ιαπωνική σούπα ramen στο Kiwami, στο επίπεδο 1. Ή για κάτι πιο «ντόπιο», δοκιμάστε το βραβευμένο καβούρι τσίλι του Jumbo Seafood στο επίπεδο 3.

Και για το τέλειο γλυκό στο φινάλε, κατευθυνθείτε στο Sourbombe Artisanal Bakery στο επίπεδο 2.

2. Tokyo-Narita (Ιαπωνία)

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Narita του Τόκιο προσφέρει μια γεύση από τις γαστρονομικές παραδόσεις της Ιαπωνίας.

Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν καταπληκτικό σούσι το Sushi Kyotatsu, στο Terminal 1 αλλά και στο Terminal 2.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τον γαλαζόπτερο τόνο του, ο οποίος προέρχεται από την Αγορά Toyosu. Ή προτιμήστε ένα πιο πλήρες γεύμα στο Tempura Nihonbashi Tamai στο Terminal 2, με εποχιακά και φρέσκα τοπικά προϊόντα.

3. Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Η πολυτέλεια κυριαρχεί στο εσωτερικό του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι. Ανάμεσα στα καταστήματα υψηλών προδιαγραφών, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πλούσιες γαστρονομικές εμπειρίες.

Το L’Éclair de Génie, είναι ένα ζαχαροπλαστείο που διαθέτει όλα τα είδη εκλέρ που μπορεί να φανταστεί κανείς. Για γεύσεις της Μέσης Ανατολής στο χέρι, συστήνεται το Comptoir Libanais. Υπάρχουν βέβαια και πολλά διεθνή και αναγνωρίσιμα brands όπως το Shake Shack στο Terminal 3 και το Pret A Manger στα Terminals 1 και 5.

4. Heathrow, Λονδίνο (Αγγλία)

Ζήστε μια κατεξοχήν βρετανική εμπειρία στο Heathrow του Λονδίνου με μια γρήγορη στάση στο Gordon Ramsay Plane Food, το οποίο φέρνει γκουρμέ γεύματα στο Terminal 5.

Μάλιστα, ολόκληρο το Terminal 5 είναι γνωστό ως το καλύτερο σημείο για φαγητό στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εδώ, οι ταξιδιώτες θα βρουν εστιατόρια που ικανοποιούν κάθε επιθυμία, από γρήγορα σνακ στο Giraffe μέχρι πολυτελή γεύματα στο Caviar House & Prunier Seafood Bar.

5. Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (Τουρκία)

Οι επιλογές φαγητού στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης αντικατοπτρίζουν τη θέση της στο σταυροδρόμι Ευρώπης και της Ασίας.

Κάντε μια στάση σε σημεία όπως το Simit Sarayi (Πύλες 9 και 13) για μια γρήγορη γεύση από τουρκικό street food ή πηγαίνετε για ένα πιο πλήρες γεύμα στο Cuisine Anatolia στην αποβάθρα A-B του Διεθνούς Αεροδρομίου, όπου παρουσιάζεται το εύρος της τουρκικής κουζίνας μέσα από πιάτα όπως το κεμπάπ και το καρέ αρνιού.

6. Schiphol, Άμστερνταμ (Ολλανδία)

Μια γεύση από τη σύγχρονη ολλανδική κουλτούρα προσφέρει το αεροδρόμιο Schiphol.

Στο Café Rembrandt οι ταξιδιώτες μπορούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τοπικές μπύρες και σνακ.

Ενώ στο Dutch Kitchen, που βρίσκεται στη Holland Boulevard, μπορούν να κάνουν μια σύντομη γαστρονομική περιήγηση στην Ολλανδία με παραδοσιακά πιάτα όπως ολλανδικές τηγανίτες και ρέγκα, συνδυασμένα τέλεια με κοκτέιλ που περιέχουν Jenever, ένα ολλανδικό τζιν.

7. John F. Kennedy, Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)

Η επιλογή φαγητού στο JFK είναι σχεδόν τόσο τεράστια όσο και το ίδιο το αεροδρόμιο.

Την εμπειρία ενός κλασικού νεοϋορκέζικου steakhouse φέρνει στο αεροδρόμιο το The Palm Bar & Grille στο Terminal 4, ενώ παντού υπάρχουν διεθνείς γεύσεις, όπως εκείνες του Soy and Sake στο Terminal 1 και του Mi Casa Cantina and Restaurant στο Terminal 4.

8. Hartsfield-Jackson, Ατλάντα (ΗΠΑ)

Οι γεύσεις του αμερικανικού Νότου προσφέρονται σε αφθονία στο Hartsfield-Jackson, είτε αυθεντικές όπως στο Bantam and Biddy by Shaun Doty στο Concourse C, για νόστιμα γεύματα με κοτόπουλο, είτε «πειραγμένες» όπως στο One Flew South στο Concourse E που συνδυάζει ιαπωνικές εμπνεύσεις με αγαπημένα «κλασικά» του νότου, όπως για ένα εκλεπτυσμένο καθιστό γεύμα που συνδυάζει γεύσεις εμπνευσμένες από την Ιαπωνία με αγαπημένες γεύσεις του Νότου, όπως πιπεριές shishito με burgers.

9. Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ)

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο προσφέρει μια φανταστική ποικιλία από διαφορετικά στυλ φαγητού.

Το Napa Farms Market στο Terminal 2 είναι η επιτομή της καλιφορνέζικης άποψης «από το αγρόκτημα στο τραπέζι», με τα bagels, τις σούπες και τα σάντουιτς που χρησιμοποιούν αγαπημένα προϊόντα της περιοχής, όπως το Cowgirl Cheese και το Acme Bread.

Επίσης στο Terminal 2, το The Plant Café Organic, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, χρησιμοποιεί μόνο βιολογικά συστατικά για τις σαλάτες, τους χυμούς και τα σάντουιτς του.

10. Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ (Καναδάς)

Η Βρετανική Κολομβία στο πιάτο σας με χώρους εστίασης όπως το Globe@YVR στο επίπεδο 4 του US Terminal, που προσφέρει υπέροχη θέα και πιάτα με βιώσιμα θαλασσινά που αλιεύονται στο βορειοδυτικό τμήμα του Ειρηνικού.

Όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν τα κρασιά της περιοχής, θα πρέπει να κατευθυνθούν στο Jetside Lounge, επίσης στο επίπεδο 4 του US Terminal.

10+1. Διεθνές Αεροδρόμιο του Μονάχου (Γερμανία)

Το αεροδρόμιο του Μονάχου «αγκαλιάζει» τον βαυαρικό τρόπο ζωής.

Εδώ, οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν μια μπύρα στο Airbräu, το πρώτο ζυθοποιείο αεροδρομίου στον κόσμο, ή να δοκιμάσουν το Mountain Hub Gourmet Restaurant, βραβευμένο με αστέρι Michelin.

Ανάλογα με την εποχή που θα φτάσετε, μπορείτε να εξερευνήσετε την ετήσια Χριστουγεννιάτικη Αγορά και τους εορτασμούς του Oktoberfest, που περιλαμβάνουν ειδικά μενού και ζωντανή μουσική μέσα στο Terminal.