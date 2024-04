Πέθανε ο Αλέξανδρος Πέρρος, γνωστός «ροκάς» της Θεσσαλονίκης

Έφυγε από τη ζωή ο Θεσσαλονικιός μουσικός Αλέξανδρος Πέρρος. Η θλιβερή είδηση για τον θάνατό του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Η ανάρτηση

«Έφυγε απο τη ζωή ο Αλέξανδρος Πέρρος, δεν θα σταματήσει ποτέ ομως να ροκάρει στις καρδιές μας μέσα από τα τραγούδια του, τις μουσικές του και τους στίχους τους. Keep Rockin Lone Star in the sky, but you never Walk Alone» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση.

Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης

Ο Αλέξανδρος Πέρρος ήταν εμβληματική μορφή της rock n’ roll σκηνής της Θεσσαλονίκης έχοντας δημιουργήσει πολλές μπάντες, όπως οι Crazy Legs, οι West of Eden και φυσικά οι Lone Stars με τους οποίους έγινε γνωστός και σε κοινά πέραν της Θεσσαλονίκης.

Η κηδεία του εκλιπόντος θα τελεστεί στα κοιμητήρια της Θέρμης τη Δευτέρα 22/04/2024 στις 5:00 το απόγευμα.