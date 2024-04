Πώς είναι σήμερα ο 83χρονος Νικ Νόλτε

Ο Νικ Νόλτε έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ, ενώ δεν είναι λίγες οι γυναίκες που τον θυμούνται και ως καρδιοκατακτητή, καθώς το 1992 έλαβε τον τίτλο του πιο σέξι άντρα του κόσμου από το περιοδικό People.

Ο πιο πρόσφατος ρόλος του ήταν ως guest star στη σειρά Poker Face, με πρωταγωνίστρια της Νατάσα Λιόν. Ο Νικ Νόλτε θα εμφανιστεί όμως και πάλι στη μεγάλη οθόνη σε μία ταινία, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Ζακλίν Μπισέτ και τον Όλιβερ Μασούτσι. Η ταινία θα έχει τίτλο «Shelter Me» και αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής.

Τα τελευταία χρόνια, οι δημόσιες εμφανίσεις του 83χρονου πλέον ηθοποιού είναι ελάχιστες. Οι παπαράτσι κατάφεραν να τον απαθανατίσουν σε κάποιες βόλτες του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου κατοικεί.

Ο Νικ Νόλτε στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, είναι αρκετά αλλαγμένος, όχι μόνο εξαιτίας της ηλικίας του, αλλά και του ατημέλητου στυλ που πλέον έχει υιοθετήσει. Στις εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο άλλοτε γόης του σινεμά εμφανίζεται ακόμα και με πυτζάμες στη μέση του δρόμου, ενώ κάποια άρθρα σχολίασαν πως η εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια, παραπέμπει στον Άγιο Βασίλη.

Nick Nolte looks like a mess https://t.co/BQIW26c5Kn pic.twitter.com/mb2CXrk438

Nick Nolte Seen Climbing Fence In Malibu In His Pajamas https://t.co/Y4LP8hKMjp @DailyMail pic.twitter.com/A58kEuWRat

