Χτύπημα από τους Anonymous στον ισραηλινό στρατό – Ισχυρίζονται ότι χάκαραν 250.000 έγγραφα των IDF

Η οργάνωση χάκερ Anonymous εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι πραγματοποίησε μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση κατά του ισραηλινού στρατού (IDF) και, σύμφωνα με πληροφορίες, απέσπασε 250.000 στρατιωτικά έγγραφα.

The hacker organization Anonymous issued a statement on Friday stating that it has hacked into the @IDF and will reportedly showcase purported military documents, including PDFs, Word files, and PowerPoint presentations.https://t.co/AncQVZnFFm

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 19, 2024