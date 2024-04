Η Arshia Goswami, ένα 9χρονο κορίτσι, από το κρατίδιο Haryana της Ινδίας, έχει χαρακτηριστεί ως η γυναικεία εκδοχή του Ηρακλή.

Και όπως θα διαπιστώσετε δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός.

Το κορίτσι έχει πάθος με την άρση βαρών και είναι εξαιρετική σε αυτό το άθλημα.

Η Arshia άρχισε να προσελκύει την προσοχή πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν έξι ετών, αφού έκανε εθνικό ρεκόρ ως η νεότερη αθλήτρια στην Ινδία, με ατομικό ρεκόρ 45 κιλών. Το Βιβλίο των Ρεκόρ της Ινδίας αναγνώρισε επίσημα το εξαιρετικό της επίτευγμα.

Από τότε, όμως, προπονείται πιο εντατικά και πρόσφατα έγινε πάλι viral σηκώνοντας 75 κιλά.

Το εντυπωσιακό κατόρθωμα καταγράφηκε σε βίντεο και μοιράστηκε στα social media και έγινε viral.

Arshia Goswami, India’s ‘youngest deadlifter’ who can lift 75 kg (165 lbs) and is just 9 years old.

[📹 fit_arshia]pic.twitter.com/jv4kze4vv2

— Massimo (@Rainmaker1973) April 8, 2024