Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ιράν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου της Ισφαχάν

BREAKING: ISRAEL ARMY BOMBED AREAS NEAR ISFAHAN AND NATANZ WHICH CONTAINS IMPORTANT FACILITIES OF IRAN’S NUCLEAR PROGRAM pic.twitter.com/LOPdgNX5Uc — Faizan Sarwar Khan (@faizansarwar__) April 19, 2024

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μεταδίδει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου της πόλης Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν), προσθέτοντας ότι ο λόγος δεν είναι ακόμη γνωστός και ότι «διενεργούνται έρευνες».

Fire Trucks and other Emergency Vehicles have reportedly begun to arrive at 8th Tactical Airbase of the Iranian Air Force in the Isfahan Province. pic.twitter.com/qR4VTmf5dT — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2024

Σύμφωνα με το CNN, έκρηξη ακούστηκε στην ιρανική πόλη Ghahjaworstan, η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά της Ισφαχάν, αναφέρει το FARS, επικαλούμενο τοπικές πηγές.

Σε στρατιωτική βάση

«Η πόλη Ghahjaworstan βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Ισφαχάν και στην όγδοη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Στρατού», σημείωσε το FARS news.

Ανεστάλησαν οι πτήσεις

Το ιρανικό Press TV μετέδωσε, επίσης, ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά στο κέντρο της πόλης.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε πως ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας, όπως και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS νωρίτερα, πως η αιτία τους δεν είναι γνωστή.

Το Ιράν ενεργοποίησε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες την αντιαεροπορική άμυνα σε διάφορες επαρχίες, εν μέσω πληροφοριών για «ισχυρές εκρήξεις» στην επαρχία Ισφαχάν, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ολες οι εμπορικές πτήσεις έχουν ανασταλεί στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αλμα τιμών πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς, κατά πάνω από 3%, εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς μεταδίδονται από διάφορες πηγές ακόμη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για εκρήξεις στο Ιράν, στη Συρία και στο Ιράκ.

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI ), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξήθηκε κατά 3,66% στα 85,76 δολάρια, ενώ η τιμή του βαρελιού του Brent αυξήθηκε κατά 3,44%, στα 90,11 δολάρια.

Επιφυλάσσεται

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως επιφυλάσσεται «του δικαιώματος ν’ αμυνθεί» έναντι του Ιράν, μετά την ιρανική επίθεση του Σαββατοκύριακου με πάνω από 350 drones και πυραύλους που εξαπολύθηκαν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει.

IRGC-affiliated media has confirmed airstrikes hit a target in Isfahan tonight — and this video footage has emerged, pic.twitter.com/coaSx7k5tg — War Intel (@warintel4u) April 19, 2024

Δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε για τα μέσα, ούτε την ημερομηνία, ούτε τους στόχους ενδεχόμενης επιχείρησης ανταπόδοσης.