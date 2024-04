Ολυμπιακός: ΠΑΕ και ΚΑΕ έδωσαν συγχαρητήρια στην Κ19 για την ιστορική πρόκριση (pics)

Την πρόκριση στον τελικό του Youth League πανηγύρισε η Κ19 του Ολυμπιακού. Οι ποδοσφαιριστές του Σωτήρη Συλαΐδόπουλο απέκλεισαν στα πέναλτι την Ναντ (3-1, 0-0 κ.δ) και προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσουν τον βαρύτιμο τρόπαιο.

Μια σπουδαία πρόκριση για τους Ερυθρόλευκους, που έγραψαν ιστορία και γέμισαν με χαρά και περηφάνια τον κόσμο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, αλλά και τον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρέθηκε στη Νιόν και παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι με τη γαλλική ομάδα.

Παράλληλα, οι ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός με αναρτήσεις τους στα social media έδωσαν συγχαρητήρια στην Κ19 για την ιστορική πρόκριση στον τελικό του Youth League.

Το μήνυμα της ΠΑΕ:

«Στον τελικό του UEFA Youth League τα λιοντάρια του Θρύλου μας. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στη Θρυλική Κ-19 του Ολυμπιακού μας, που απέκλεισε τη Ναντ στον ημιτελικό και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του UEFA. Youth League. WE KEEP ON DREAMING», ανέφερε η ΠΑΕ.

Το αντίστοιχο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Συγχαρητήρια στην Κ19 του Ολυμπιακού για την πρόκρισή της στον τελικό του Youth League! Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να επιστρέψει από τη Νιόν με την Κούπα!», ανέφερε η ΚΑΕ.