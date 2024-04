Η UEFA αποθέωσε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ – Σημαντικό επίτευγμα για τις ελληνικές ομάδες (pic)

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ απόψε, βράδυ Πέμπτης (18/4, 22:00) δίνουν ραντεβού με την ιστορία, καθώς αμφότεροι διεκδικούν κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Κλαμπ Μπριζ την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Europa Conference League.

Οι μεν «ερυθρόλευκοι» θέλουν στην Πόλη να υπερασπιστούν το υπέρ τους 3-2 από το «Γ. Καραϊσκάκης» και να περάσουν στην επόμενη φάση. Οι δε «ασπρόμαυροι» επιζητούν μία ακόμα ανατροπή, καθώς μετά το 2-0 από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ (τη διέλυσαν με 5-1 στην Τούμπα) θέλουν να γυρίσουν και το 1-0 του Βελγίου από την Μπριζ, για να πετύχουν ξανά μία επική πρόκριση.

Η UEFA, μέσω μίας ανάρτησής της στα social media, παρουσίασε τη φόρμα των οκτώ ομάδων που συνεχίζουν στα προημιτελικά του Europa Conference League, στα τελευταία πέντε ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Με τις δύο ελληνικές ομάδες να είναι οι πιο φορμαρισμένες από τις οκτώ!

Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας με 4 νίκες και 1 ήττα, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί δεύτερος με 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Πέμπτη η Φενέρ με απολογισμό 3 νικών, 2 ηττών, 3η η Μπριζ με 3-1-1.

📈 The form guide heading into the quarter-final second legs…

ℹ️ League and #UECL results only#UECLformguide || @Swissquote pic.twitter.com/ULkLgRU6xy

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 17, 2024