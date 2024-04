Χωρίς τον Αντετοκούνμπο στο πρώτο παιχνίδι με τους Πέισερς οι Μπακς (pic)

Με τη μεγαλύτερη δυνατή απουσία αναμένεται να παραταχθούν οι Μιλγουόκι Μπακς στην πρεμιέρα τους στα φετινά πλέι οφ, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μοιάζει έτοιμος για να λάβει μέρος στο Game 1 με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε χτυπήσει στην αναμέτρηση με τους Μπόστον Σέλτικς και έχασε τα τελευταία τρία ματς της κανονικής περιόδου. Από εκείνο το διάστημα κάνει καθημερινά θεραπεία με σκοπό να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι πάντως, ο Ντοκ Ρίβερς προετοιμάζει την ομάδα του δίχως τον «Greek Freak», ωστόσο όλοι είναι αισιόδοξοι πως θα δώσει κανονικά το παρών στη συνέχεια της σειράς και θα βοηθήσει τα «ελάφια» να πάρουν την πρόκριση.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are preparing to be without two-time MVP Giannis Antetokounmpo for the start of their opening round series against the Indiana Pacers, but are hopeful treatment on his left calf strain will allow him to return sometime later in the series. pic.twitter.com/8p0wCiRSRl

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 16, 2024