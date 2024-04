Τα δεδομένα για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει των playoffs του NBA (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε το τελευταίο κομμάτι της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ, μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Μπόστον Σέλτικς.

Πλέον ο Έλληνας σούπερ σταρ κάνει… αγώνα δρόμου για να προλάβει την εκκίνηση των playoffs , όπου τα «ελάφια» θα τεθούν αντιμέτωπα με τους Ιντιάνα Πέισερς, αφού τερμάτισαν στην τρίτη θέση της Ανατολικής περιφέρειας, πίσω από Σέλτικς και Νικς.

Όσον αφορά την κατάστασή του, ο «Greek Freak» κάνει καθημερινά θεραπείες, ωστόσο σύμφωνα με όσα τονίζει ο Σαμς Σαράνια, υπάρχει έντονη αμφιβολία για το αν καταφέρει να δώσει το παρών στο Game 1 της σειρά.

Όπως επισημαίνει μάλιστα ο έγκυρος δημοσιογράφος ο Αντετοκούνμπο έχει μπορεί να έχει σπάνια ικανότητα στο να αναρρώνει γρήγορα, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή η συμμετοχή του είναι στον «αέρα».

Update on an All-NBA star ahead of playoffs:

Bucks’ Giannis Antetokounmpo (calf) is rehabbing daily but there’s some real doubt for his status to begin series vs. Pacers on Sunday, sources say. Although Giannis has rare recovery ability, he’s very much up in the air for Game 1.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2024