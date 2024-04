O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Μακάμπι στο ΟΑΚΑ (pic)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ «ισοπέδωσε» χθες βράδυ την Μπασκόνια (113-85) για τα play-in της Euroleagueκαι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με στόχο την πρόκριση στο Final-4 της διοργάνωσης.

Τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς θα διεξαχθούν στο κλειστό του ΟΑΚΑ και από την αρχή οι φίλοι των πρασίνων, έδειξαν την «τρέλα» τους για ένα εισιτήρια στα Game 1 και 2, κόντρα στους Ισραηλινούς.

Τα «μαγικά χαρτάκια» για τα δύο πρώτα ματς της σειράς των play-offs κυκλοφόρησαν κι έγιναν ανάρπαστα καθώς h ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε διπλό sold out σε μόλις 24 ώρες κυκλοφορίας των εισιτηρίων.

Θυμίζουμε ότι το Game 1 θα γίνει στις 23 Απριλίου (20:30), ενώ το Game στις 25 Απριλίου (21:15).

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Game 1 and Game 2 of @EuroLeague Playoffs have been sold out before they’re even… announced! 🤯#PAOFans, you only needed 24 hours! Thank you 🙏🏼💚#WeTheGreens #paobcaktor #RoadToBerlin pic.twitter.com/HyjTLsp5aj

— Panathinaikos BC (@paobcgr) April 17, 2024