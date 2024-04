Ο Κάνααν, το φορμάρισμα την κατάλληλη στιγμή και τα… χρωστούμενα στην Μπαρτσελόνα

Ένα γνωστό ρητό στις ΗΠΑ λέει, «when the going gets tough, the tough get going». Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση, «όταν τα πράγμα ζορίζουν, οι σκληροί προχωρούν». Έτσι και για τον Ολυμπιακό, τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν, μπαίνοντας στα πλέι οφ της Euroleague. Οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα και να βρεθούν σε τρίτο σερί Final Four. Δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό.

Και όταν τα πράγματα γίνουν ζόρικα, τότε οι Πειραιώτες πρέπει να βρουν πρωταγωνιστές που δεν θα φοβηθούν. Ένας από αυτούς είναι φυσικά ο Αϊζάια Κάνααν. Ένας τύπος που παρότι δεν είναι το πρώτο… μπόι, δεν φοβάται να ριχτεί στη μάχη. Να δώσει μπασκετικό… ξύλο και να πάρει ευθύνες βάζοντας μεγάλα σουτ. Τα κρίσιμα πάντα τον γοήτευαν και το έχει δείξει πολλές φορές με τον Ολυμπιακό. Κόντρα στους Καταλανούς όμως υπάρχει και κάτι… προσωπικό για τον Αμερικανό.

Έτοιμος για… πόλεμο

Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο Κάνααν να μην είχε πιάσει τα στάνταρ που τον είχαμε συνηθίσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Η απόδοσή του είχε πέσει και δεν θύμιζε επιθετικά τον παίκτη που είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες. Όταν όμως τα κρίσιμα έφτασαν, ήρθε και η αγαπημένη του στιγμή.

«Είμαι αγωνιστής, κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα, το ξέρουν οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής μας», είπε μετά τη νίκη επί της Φενέρ στο ΣΕΦ. Λίγο νωρίτερα είχε μπει στην παράταση και είχε πάρει ουσιαστικά μόνος του το παιχνίδι με εννέα συνεχόμενους πόντους και μία καθοριστική άμυνα πάνω στον Νικ Καλάθη. Αν συνυπολογίσουμε το… καυτό του πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε το ματς έχοντας 27 πόντους (3/3 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 6/7 βολές).

@SiP03 TAKING OVER IN OVERTIME Pushing @Olympiacos_BC to 5th spot with clutch 9 pts in a row in OT — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 12, 2024

Χθες (15/4) κόντρα στον Παναθηναϊκό φώναξε παρών σε ακόμη ένα ντέρμπι. Ακόμα και πέρσι που βρήκε ρυθμό στο τέλος της σεζόν, κόντρα στους Πράσινους ήταν διαφορετικός. Και παραμένει διαφορετικός. Του αρέσει να παίζει τέτοια ματς και το απέδειξε για άλλη μία φορά. Μπορεί να μην έκανε τα… όργια με τη Φενέρ, όμως είχε 15 πόντους με 4/10 τρίποντα και 3 ασίστ. Στη σειρά με τους Τούρκους πέρσι ήταν εξαιρετικός, φέτος βρίσκει ξανά ρυθμό στο κατάλληλο σημείο και είναι έτοιμος να γίνει ένα σημαντικό όπλο για τους Ερυθρόλευκους.

Τα… χρωστούμενα του Κάνααν στην Μπαρτσελόνα

O Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τονίσει πως ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να διαλέξει αντίπαλο στα πλέι οφ. Θα πήγαινε να κερδίσει τη Φενέρ. Όπως και έγινε. Βέβαια, ακόμα κι αν ο Έλληνας τεχνικός δεν είχε ξεκαθαρίσει πως οι Πειραιώτες θα πήγαιναν για τη νίκη, ο Κάνααν δεν θα επέτρεπε να συμβεί κάτι διαφορετικό. Κάτι… χρωστάει στην Μπαρτσελόνα και δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη και μην πέσει πάνω τους.

Για όσους δεν θυμούνται ο Αμερικανός έχει… προηγούμενα με τους Καταλανούς. Τον Δεκέμβρη του 2021, όταν αγωνιζόταν στην Ούνικς. Ύστερα από ένα τρίποντο, έξι λεπτά πριν το τέλος, όπου έκανε το 84-69, η αντίδρασή του ήταν να δείξει στο κοινό να… σωπάσει., εξαγριώνοντάς το. Αυτό όμως δεν πήγε πολύ καλά για τους Ρώσους, που είδαν τους «μπλαουγκράνα» να στέλνουν το ματς στην παράταση και εν τέλει να… κλέβουν και τη νίκη με 111-109.

ISAIAH CANAAN ORTAMI ALEVLENDİRİYOR Şutları sokmaya devam eden Canaan, Barcelona tribünlerine "sus" işareti yapıyor, Barcelona taraftarları şiddetli bir tepki gösteriyor. — Euroleague Time (@euroleague_time) December 22, 2021

Πλέον θα επιστρέψει στον τόπο του… εγκλήματος για τουλάχιστον δύο ματς. Ίσως και τρία, θα δείξει. Όπως κι αν έχει ο Κάνααν κάτι… χρωστάει στην Μπαρτσελόνα, και τους φίλους της, από τον χειμώνα του 2021. Αδιαμφισβήτητα θα έχει ένα έξτρα κίνητρο στη σειρά και το σίγουρο είναι πως δεν θα αφήσει την παραμικρή ευκαιρία να πάει χαμένη ώστε να πληρώσει τους Καταλανούς με το… ίδιο νόμισμα.