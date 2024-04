Ως ηρωίδα αντιμετωπίζεται τα τελευταία 24ωρα στην Αυστραλία η 39χρονη αστυνομικός Έιμι Σκοτ, (φωτογραφία πάνω από Sky News), η οποία ήταν αυτή που εξουδετέρωσε μόνη της τον 40χρονο Τζόελ Κάουτσι την ώρα που περιφερόταν στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction στο Σίδνεϊ, έχοντας μαχαιρώσει έξι άτομα ανάμεσά τους και την μητέρα ενός βρέφους 9 μηνών που τραυματίστηκε από την επίθεση

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ηρωίδα αστυνομικός έσωσε ζωές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Anthony Albanese, χαρακτηρίζοντας την επίθεση του Σαββάτου «μια φρικτή πράξη βίας».

«Η υπέροχη επιθεωρήτρια έτρεξε μόνη της στον κίνδυνο και απομάκρυνε την απειλή που υπήρχε για τους άλλους, χωρίς να σκεφτεί τους κινδύνους για τον εαυτό της», πρόσθεσε.

Η Σκοτ, η οποία υπηρετεί 19 χρόνια στην αστυνομία της Αυστραλίας, καταδίωξε τον Κάουτσι αφού ενημερώθηκε για την επίθεση και τελικά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του στον πέμπτο όροφο του εμπορικού κέντρου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η Έιμι Σκοτ, ακολούθησε με γενναιότητα τον επιτιθέμενο Joel Cauchi μέσα στο εμπορικό κέντρο, και τον πυροβόλησε αφού σήκωσε το μαχαίρι του προς το μέρος της, μεταδίδει το BBC.

«Ο δράστης καθώς κινούνταν μέσα στο κέντρο ενεπλάκη με περίπου εννέα άτομα», δήλωσε ο Anthony Cooke, υποδιοικητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εμπλοκής προκάλεσε βλάβη σε αυτούς τους ανθρώπους. . . μαχαιρώνοντάς τους με ένα όπλο που έφερε. «Η αστυνομία κατέφτασε αμέσως – μια αξιωματικός, επιθεωρήτρια της αστυνομίας, βρισκόταν κοντά, και μπήκε στο κέντρο.

Αντιμετώπισε τον δράστη, ο οποίος είχε μετακινηθεί, σε αυτό το στάδιο, στο επίπεδο πέντε.

Καθώς συνέχισε να περπατάει γρήγορα πίσω για να τον προλάβει, εκείνος γύρισε προς το μέρος της, σήκωσε ένα μαχαίρι, εκείνη πυροβόλησε και το άτομο αυτό είναι πλέον νεκρό».

First video showing the Sydney terrorist after having been shot by a female police officer.

Several people stabbed to death#bondijunction #Sydney #Westfield #Breaking #bondiattack #Australiahttps://t.co/pIZZHeJjl3

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 13, 2024