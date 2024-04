Ζούμε στην Ελλάδα και το ΜΙΤ (Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης) μας πέφτει… λίγο μακριά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λάβουμε γνώσεις από τους διακεκριμένους και διεθνούς αναγνώρισης ακαδημαϊκούς καθηγητές που διδάσκουν στο πασίγνωστο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ online και μάλιστα δωρεάν.

Το MIT είναι ένα από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια του κόσμου και προσφέρει δωρεάν και online 131 μαθήματα από τα πιο hot αντικείμενα στην αγορά εργασίας και την επιστήμη που ζητά η σύγχρονη εποχή.

Ποικιλία μαθημάτων και αντικειμένων

Το MIT έχει πέντε σχολές: Την σχολή Θετικών Επιστημών (School of Science), την Πολυτεχνική (Engineering), την σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας (Architecture and Planning), την σχολή Διοίκησης (Management), και την σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών (Humanities, Arts, and Social Sciences).

Επιπλέον, περιλαμβάνει ακόμη το Κολέγιο Γουίτακερ για τις Ιατρικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (Whitaker College of Health Sciences and Technology).

Όμως πως μπορείς να λάβεις μερικές από τις γνώσεις που προσφέρει το MIT; Μπορείς να το κάνεις τώρα από την συσκευή του laptop ή του κινητού σου. Το διάσημο πανεπιστήμιο προσφέρει 131 δωρεάν online μαθήματα, μέσα από την πλατφόρμα edx.org.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα μαθήματα, ενώ αν θες να δεις την πλήρη λίστα για να διαλέξεις ποιο μάθημα θέλεις να παρακολουθήσεις, μπορείς να πατήσεις εδώ.

Δείτε τη λίστα: