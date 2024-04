SOS από Μασκ για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα – «Ο χαμηλότερος ρυθμός γεννήσεων του αιώνα»

Αντιμέτωπη με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα, με τα στοιχεία να είναι ολοένα και πιο ανησυχητικά.

Ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται συνεχώς, με τα ποσοστά (11,04%) να είναι υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 5,11% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την ώρα που σύμφωνα με εκτιμήσεις η Ελλάδα θα έχει 1,5 εκατομμύριο λιγότερο πληθυσμό έως το 2050.

Την τάση… συρρίκνωσης της Ελλάδας έκανε μάλιστα γνωστή σε όλο τον πλανήτη ο Έλον Μασκ, τονίζοντας ότι ο ρυθμός των γεννήσεων είναι ο χαμηλότερος σε σχεδόν έναν αιώνα.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Τesla και του Χ αναφέρθηκε μέσα από το Χ (πρώην Twitter) στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν κατάρρευση του πληθυσμού τους, λόγω των χαμηλών ρυθμών των γεννήσεων».

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Τesla και του Χ υπογράμμισε επιπλέον ότι «η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν κατάρρευση του πληθυσμού τους, λόγω των χαμηλών ρυθμών των γεννήσεων».

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024