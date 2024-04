Έτοιμος να «σηκώσει» το τουρνουά Masters στο Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς (vid)

Μετά από νίκες με έντονα στοιχεία ανατροπής απέναντι στους δύο κορυφαίους της κατάταξης ATP, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No. 12) και ο Κάσπερ Ρουντ (N. 10), θα προσπαθήσουν σήμερα (όχι πριν τις 16:00) να ολοκληρώσουν ιδανικά τη διαδρομή τους στο χωμάτινο τουρνουά Masters στο Μόντε Κάρλο με άλλη μια νίκη στον τελικό.

Ο Τσιτσιπάς διέκοψε το νικηφόρο σερί του πρωταθλητή του Μαϊάμι, Γιαννίκ Σίνερ, στο χθεσινό ημιτελικό, προτού ο Ρούουντ νικήσει τον Νο. 1 του κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς για πρώτη φορά, με τα δύο αουτσάιντερ να επικρατούν σε τρία σετ.

Και οι δύο παίκτες έχουν ιστορικά βρει το καλύτερό τους τένις σε χωμάτινα γήπεδα και τώρα επιδιώκουν μια δήλωση νίκης σε αυτή την επιφάνεια, αναφέρει η ιστοσελίδα της διοργάνωσης, σε σχετική της ανάλυση.2

