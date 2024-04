Οι παίκτριες της Κορίνθιανς κάλυψαν τα αυτιά και το στόμα τους κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου της Βραζιλίας πριν από τον αγώνα τους για το πρωτάθλημα γυναικών με τη Σάντος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιστροφή του προπονητή Κλέιτον Λίμα εν μέσω καταγγελιών για παρενόχληση.

Ο Λίμα έφυγε από τη Σάντος τον Σεπτέμβριο αφού 19 παίκτριες τον κατηγόρησαν για παρενόχληση με ανώνυμες επιστολές που δημοσιεύθηκαν στην Globo Ge.

«Αυτές οι επιπόλαιες επιστολές δεν ίσχυαν ποτέ για μένα. Έφυγα από τον σύλλογο για να περιμένω τη Σάντος να διεξαγάγει την έρευνά της. Δεν υπάρχει επίσημη κατηγορία εναντίον μου στο δικαστήριο», είπε ο προπονητής σε συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίασή του την Τρίτη.

Πρόσθεσε ότι, πριν παραδώσει τη θέση του, ζήτησε από τον διευθυντή του συλλόγου Αλεξάντρε Γκάλο να ερευνήσει την υπόθεση και να ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστεί η πατρότητα των ανώνυμων επιστολών που έλεγαν ότι ήταν θύμα συκοφαντίας και δυσφήμισης.

Η διαμαρτυρία, την οποία δεν επανέλαβαν οι παίκτες της Σάντος εναντίον του προπονητή τους, έγινε και κατά την αναμέτρηση της Αβάι με την Παλμέιρας. Στην επίσημη φωτογραφία, οι φανέλες με το νούμερο 19 των δύο ομάδων γύρισαν την πλάτη η μία στην άλλη ενώ οι συμπαίκτριες τους κάλυψαν το στόμα τους.

