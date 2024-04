Η παρακάμερα του Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Ο Μιλουτίνοφ, η πρόταση γάμου και η αποθέωση (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (84-81) για την 34η αγωνιστική της Euroleague και κατέλαβε την 5η θέση της κανονικής περιόδου της, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να διασταυρώνεται με την Μπαρτσελόνα στα play-offs της διοργάνωσης.

Το καθιερωμένο τελετουργικό των παικτών του Ολυμπιακού, η αποθέωση του Μιλουτίνοφ από τον κόσμο, η πρόταση γάμου στο παρκέ, αλλά και το χειροκρότημα στο φινάλε ξεχώρισαν από το βίντεο που ετοίμασε η ομάδα του Πειραιά.

Ο Αϊζάια Κάνααν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επικράτησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, καθώς η ομάδα του Πειραιά επιβλήθηκε 84-81 στην παράταση, όπου ο Αμερικανός σημείωσε 9 διαδοχικούς πόντους και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Κάνααν τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους έχοντας 3/3 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 6/7 βολές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός είχε ακόμη ένα κλέψιμο, στην τελευταία επίθεση της Φενέρμπαχτσε στην παράταση και συγκέντρωσε 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της Euroleague.

«Όλα εξαρτώνται από το μομέντουμ. Η ομάδα το αξιοποίησε, στο δεύτερο γύρω προς το τέλος της κανονικής περιόδου. Είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, για πρώτη φορά είχαμε τους πάντες», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Αϊζάια Κάνααν μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

.@SiP03 TAKING OVER IN OVERTIME 😳

Pushing @Olympiacos_BC to 5th spot with clutch 9 pts in a row in OT 🔥💯 pic.twitter.com/23kudlmWuy

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 12, 2024