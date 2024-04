Η νέα γενιά της Αμερικής ζει διπλή ζωή – Στη μία από αυτές σχεδιάζει τον θάνατό της

Η Κάθριν και ο Τόνι Σάλας δεν είχαν ιδέα ότι ο γιος τους, Μπεν ζούσε διπλή ζωή. Στη μία, όπως λέει ο πατέρας του, αναζητούσε δαχτυλίδι αρραβώνων και στην άλλη σχεδίαζε τον θάνατό του.

«Μακάρι να μας είχε δώσει την ευκαιρία να τον βοηθήσουμε», λέει η Κάθριν, με τη φωνή της να σπάει.

Ο 21χρονος Μπεν Σάλας αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο. Ήταν πολλά υποσχόμενος φοιτητής εγκληματολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και επίδοξος αθλητής των Ολυμπιακών Αγώνων. Είχε πολλούς φίλους, μια σταθερή σχέση και μια αγαπημένη οικογένεια.

Ο θάνατός του ήταν ανάμεσα στις 50.000 αυτοκτονίες που καταγράφηκαν στις ΗΠΑ πέρυσι – ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Ήταν ένας καλός άνθρωπος με πολλές ικανότητες… υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην ψυχή μας. Ένα κομμάτι μας λείπει» λέει ο Τόνι μιλώντας στο BBC.

