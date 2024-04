Έξι νέες σειρές που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα

Οι αληθινές ιστορίες πάντα γοήτευαν τους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τις περισσότερες φορές που ένα πραγματικό γεγονός που είχε πολυσυζητηθεί ή ακόμα και συγκλονίσει την κοινή γνώμη, μεταφέρθηκε στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη, η αποδοχή του κοινού είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Εμείς ως φαν του είδους, ψάξαμε και βρήκαμε 6 νέες σειρές που είναι διαθέσιμες στην COSMOTE TV και βασίζονται σε αληθινά γεγονότα.

Σου τις παρουσιάζουμε!

CATCH ME A KILLER

Η σειρά μας ταξιδεύει 30 χρόνια πίσω, σε μία χώρα σε μετάβαση προς μία πραγματική δημοκρατία, περιγράφοντας τη συγκλονιστική αληθινή ιστορία της πρώτης serial killer profiler στη Νότια Αφρική, Micki Pistorius. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Pistorius, το Catch Me A Killer, είναι ο αγώνας μίας γυναίκας να αναγνωριστεί σε έναν καθόλα ανδροκρατούμενο χώρο, ως μέλος μιας αστυνομικής ομάδας που προσπαθεί να εντοπίζει κατά συρροή δολοφόνους. Η σειρά ξεκινάει με τον Στραγγαλιστή του Σταθμού, έναν διαβόητο δολοφόνο 22 νεκρών αγοριών! Και αυτή η ιστορία είναι τα δύο πρώτα επεισόδια. Μετά η σειρά μας παρουσιάζει άλλα σοκαριστικά εγκλήματα της περιοχής. Τη Micki Pistorius υποδύεται η Charlotte Hope, γνωστή από τη συμμετοχή της στις σειρές The Spanish Princess και Game of Thrones.

ΜΑΧΙΝΕ

Μία μίνι δραματική σειρά 3 επεισοδίων για το έγκλημα που συγκλόνισε το Ηνωμένο Βασίλειο το 2002 και έμεινε γνωστό ως The Soham murders, καθότι έλαβε χώρα στο Soham του Cambridgeshire. Η σειρά ακολουθεί την Maxine Carr, η οποία διατηρούσε σχέση με τον Ian, έναν άνδρα, που αργότερα καταδικάστηκε για διπλό φονικό μαθητριών. Η πλοκή της σειράς επικεντρώνεται στην έρευνα της τραγικής υπόθεσης, φωτίζοντας παράλληλα την τοξική σχέση του ζευγαριού μέσα από την οπτική γωνία της Maxine, και όλα τα ψέματα που «χρειάστηκε» να πει για να προστατεύσει τον Ian. Αποτέλεσμα; Να γίνουν τελικά το πιο μισητό ζευγάρι της χώρας. Χάριν ιστορίας, ο δολοφόνος καταδικάστηκε με 40 χρόνια (δις ισόβια) και η Maxine εκτίοντας 21 μήνες φυλακή, λέγεται ότι βρίσκεται σήμερα παντρεμένη με ένα παιδί και άλλη ταυτότητα κάπου στη χώρα.

THE LONG SHADOW

Παραμένοντας στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε πιο πίσω στη δεκαετία του 1970, για να δούμε την ιστορία ενός από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους του κόσμου, γνωστό ως Yorkshire Ripper. Πρόκειται για τον Άγγλο Peter Sutcliffe που καταδικάστηκε για τη δολοφονία δεκατριών γυναικών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων επτά, μεταξύ του Οκτωβρίου 1975 και του Ιανουαρίου 1981. Το ανθρωποκυνηγητό που κράτησε πολλά χρόνια, απασχόλησε πάνω από χίλιους αξιωματικούς και άλλαξε για πάντα τον τρόπο εργασίας και έρευνας της βρετανικής αστυνομίας.

Την υποψήφια για πέντε βραβεία BAFTA σειρά υπογράφουν οι παραγωγοί του White House Farm και του Des, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Toby Jones (Empire of Light, The Hunger Games) και David Morrissey (Sherwood, The Walking Dead).

PER ELISA: AN ITALIAN CRIME STORY

Αφήνοντας για λίγο τη Μεγάλη Βρετανία, πηγαίνουμε στη γείτονα χώρα, την όμορφη Ιταλία, του 1992. Η αληθινή ιστορία που θα δούμε αφορά στη συγκινητική προσπάθεια του Gildo Claps να ανακαλύψει τι συνέβη στην αδελφή του Elisa που εξαφανίστηκε ένα κυριακάτικο πρωινό, πηγαίνοντας στην εκκλησία. Η αναζήτηση της Elisa από τους αγαπημένους της, η οποία κράτησε για περισσότερα από 20 χρόνια, βρήκε εμπόδια από τα ίδια θεσμικά όργανα που η οικογένεια απευθύνθηκε για βοήθεια. Τελικά, η λύτρωση θα έρθει από το Bournemouth της Αγγλίας, όπου με αφορμή ένα άλλο έγκλημα θα φωτίσει και το μυστήριο της Elisa.

WOMAN IN THE WALL

H νέα αυτή σειρά που φέρει την υπογραφή του Joe Murtagh (Gangs of London Calm with Horses), βασίζεται στην αληθινή και πολύ σκληρή ιστορία με τα άσυλα «Καθαριστήρια της Μαγδαληνής» (Magdalene Laundries), από τα οποία εκτιμάται ότι πέρασαν περίπου 30 χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες. Το Woman in the Wall πραγματεύεται τέτοια περιστατικά, με στοιχεία από πραγματικές εμπειρίες γυναικών που στάλθηκαν στα άσυλα από τις οικογένειές τους και συχνά με την υποστήριξη του τοπικού ιερέα τους. Ο λόγος; Συνήθως ανεπιθύμητες από την οικογένεια εγκυμοσύνες. Το τελευταίο άσυλο έκλεισε το 1996. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς βλέπουμε την ταλαντούχα Ruth Wilson (Luther, The Affair, His Dark Materials, Mrs Wilson) και τον ανερχόμενο Daryl McCormack (Peaky Blinders, ‘Good Luck to You, Leo Grande’, Bad Sisters).

BAYERN MUNICH: RISE OF A LEGEND

Πηγαίνοντας σε κάτι εντελώς διαφορετικό, μεταφερόμαστε στην κατηγορία Αθλητικά, και μια σειρά που μας περιγράφει την πορεία της σπουδαίας Μπάγερν Μονάχου, από τα χαμηλά, στην κορυφή της Ευρώπης. Ακολουθώντας τις απίθανες ιστορίες των μελλοντικών αστεριών του συλλόγου – Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner και Uli Hoeneß, η σειρά παρουσιάζει το πώς η Μπάγερν έγινε μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες όλων των εποχών, βλέποντας τους παίκτες της να σηκώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1974. Η ιστορία της αλλαγής ξεκινάει το 1962, όταν ο επιχειρηματίας Wilhelm Neuderecker αναλαμβάνει την ομάδα, η οποία τότε ήταν στα πρόθυρα της πτώχευσης. Μαζί του ο γενικός διευθυντής Robert Schwan, με τον οποίο ξεκινάνε τη μεταμόρφωσή της, επενδύοντας σε νεαρά ταλέντα -και όχι μεγάλα ονόματα- για να φτάσουν στην επιτυχία.

