Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πρώτη φορά αφότου η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, μοιράστηκε δημόσια στις 22 Μαρτίου ότι υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία αφού διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η Κέιτ αποκάλυψε τα νέα για την υγεία της σε ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο ζήτησε επίσης «λίγο χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα για την οικογένειά της. Έκτοτε, το βασιλικό ζεύγος έκανε ένα διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 10 Απριλίου, ο Γουίλιαμ επέστρεψε στους κοινούς επίσημους λογαριασμούς τους X και Instagram για να δημοσιεύσει ένα δικό του σύντομο μήνυμα τιμώντας τη Βρετανίδα ποδοσφαιρίστρια Ρέιτσελ Ντέιλι, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο Γουίλιαμ, ο οποίος είναι πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στην άλλη πλευρά της λίμνης από το 2005, γιόρτασε την καριέρα της Daly με ένα ευγενικό tweet στο X.

«Σε ευχαριστώ για τόσες πολλές αξέχαστες εμφανίσεις με τις @Lionesses, @RachelDaly3. Πολλά περισσότερα γκολ για τη Βίλα τώρα! W», ανέφερε.

Την ίδια δήλωση ανέβασε και στο Instagram story τους.

Το μήνυμα σηματοδότησε το πρώτο σχόλιο που έκανε ο William μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του.

Δείτε το:

Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty more goals for Villa now! W https://t.co/JXmadhxW7L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 10, 2024