Ένα 3χρονο κοριτσάκι βασανίστηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια «εξορκισμού» που της έκανε η οικογένειά της σε μια εκκλησία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η μικρή Arely Naomi Proctor βρέθηκε νεκρή μέσα στην Iglesia Apostoles y Profetas στο κέντρο του Σαν Χοσέ στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, μετέδωσε o τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KRON 4, επικαλούμενο νέα δικαστικά αρχεία.

Το σώμα της μικρής ήταν διάτρητο από πληγές που έφερε όταν η μητέρα, ο θείος και ο παππούς της «την άρπαξαν με τη βία από το λαιμό» για να απομακρύνουν αυτό που είπαν ότι ήταν δαίμονας, σύμφωνα με τα έγγραφα της αναπληρώτριας εισαγγελέως της κομητείας Santa Clara, Rebekah Wise.

«Ενώ η επίθεση αυτή συνεχιζόταν, η Arely πάλευε να ξεφύγει από τους θύτες της. Το θύμα έλεγε επανειλημμένα «Όχι!» » έγραψε η Wise στο 50σέλιδο υπόμνημα.

Η Arely είπε επίσης στη μητέρα της, Claudia Hernandez, «σ’ αγαπώ» κατά τη διάρκεια της άγριας δοκιμασίας, αναφέρει η Wise.

Η Claudia, ο αδελφός της Rene «Aaron» Hernandez Santos και ο πατέρας της Rene Trigueros Hernandez συνελήφθησαν αρκετούς μήνες μετά το θάνατο της Arely. Και οι τρεις του δηλώνουν αθώοι, ενώ αναμένεται στις 10 Μαΐου ο δικαστής Hanley Chew να αποφανθεί εάν η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει σε δίκη.

Όταν οι Αρχές είχαν ρωτήσει τότε την 25χρονη μητέρα του παιδιού, τι συνέβη στην κόρη της, είχε απαντήσει ότι είχε ξυπνήσει κλαίγοντας και ουρλιάζοντας το προηγούμενο βράδυ.

Η Claudia είπε σε έναν αστυνομικό ότι η κόρη της ήταν «δαιμονισμένη» και ισχυρίστηκε ότι «η Arely έμοιαζε διαφορετική». Τα μάτια της ήταν διαφορετικά. Έμοιαζαν άδεια και «δεν ήταν αυτή», είπε η μητέρα, σύμφωνα με την κατάθεση στο δικαστήριο.

«Αυτό που πιστεύω είναι ότι ήταν δαιμονισμένη, ξέρετε, επειδή πηγαίνω στην εκκλησία», φέρεται να είπε η Claudia στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την New York Post.

Η Claudia είπε ότι προσπάθησε να χώσει τα δάχτυλά της στο στόμα της κόρης της για να προκαλέσει εμετό, αλλά το κοριτσάκι δάγκωσε το δάχτυλό της.

Στη συνέχεια, η ίδια και ο αδερφός της έφεραν την Arely στην εκκλησία γύρω στις 7 π.μ., όπου είπαν ότι έκαναν μια τελετή προσευχής. Ο πατέρας της Claudia και του Aaron, ο Rene, ήταν ο πάστορας της εκκλησίας.

JUST IN: New court documents claim that three-year-old Arely Naomi Proctor tried escaping while her family performed an exorcism on her that killed her.

They should all face the death penalty.

Arely was found dead on the church altar after she fought for 20 hours as her… pic.twitter.com/UOWgSv1qfQ

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 9, 2024