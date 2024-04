Viral βίντεο: Ιρλανδός Ευρωβουλευτής πήγε στο κοινοβούλιο με φανέλα της Τορίνο και... έβρισε την Γιουβέντους

Ο Ιρλανδός Μικ Γουάλας, εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προέβη σε μία τοποθέτηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων για να υποστηρίξει την ομάδα του.

Ο Μικ Γουάλας εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο με φανέλα της Τορίνο και ευχήθηκε καλή επιτυχά στην ομάδα του, εξυβρίζοντας την Γιουβέντους.

Πήρε τον λόγο και στο φινάλε της ομιλίας του είπε κάτι που δεν περίμενε κανείς, ξαφνιάζοντας όλους τους παρευρισκόμενους, με την γυναίκα πολιτικό που βρισκόταν ακριβώς δίπλα του να… κρατά το κεφάλι της μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που άκουγε: «Καλή τύχη στην Τορίνο στον αγώνα της με τη Γιουβέντους. Juventus merda, Forza Torino (μετ.: Γιουβέντους σκ@τ@, Τορίνο πάμε δυνατά)».

Irish MEP Nick Wallace at the European Parliament:

“Good luck to Toro on Saturday against Juventus. Juve merda, Forza Toro.”

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) April 11, 2024